Olympiaerfahrung für die Tischtennis-Falken aus Rheinberg

Moers. Der dreifache Olympiateilnehmer Kazeem Nasiru (Nigeria) und Marcel Friedrich verstärken NRW-Liga-Aufsteiger Falken Rheinkamp zur neuen Saison.

Der dreifache Olympiateilnehmer Kazeem Nasiru wird zur neuen Saison das Trikot der Falken aus Rheinkamp tragen. Er hat für Nigeria an den Olympischen Spielen in Sydney (2000), Athen (2004) und Peking (2008) teilgenommen.

Er hat in der vergangenen Saison noch in der Oberliga TTC BW Brühl-Vochem aufgeschlagen, spielte dort eine Bilanz von 14:6. Trotzdem ist der Verein abgestiegen. Aber Kazeem Nasiru würde in der NRW-Liga für den Aufsteiger aus Moers eine Stärkung im oberen Paarkreuz sein, ist vom Verein zu hören.

„Mit Kazeem Nasiru und Marcel Friedrich haben wir unsere Mannschaft deutlich verstärkt. Wir sehen Chancen die höhere Spielklasse zu halten und freuen uns tierisch auf eine ganz besondere Saison“, teilte Falken-Mannschaftsführer Damir Halilovic mit.

Marcel Friedrich kommt auch

Marcel Friedrich ist der zweite Neuzugang. Mit ihm waren sich die Falken bereits vorher einig geworden. Er wechselt vom TTC Bottrop 47 nach Rheinkamp und freut sich auf die Herausforderung in der NRW-Liga.

Falken-Sportwart Stephan Gundlach freut sich über die Neuzugänge, da der Verein so qualitativ auch in der Breite besser aufgestellt und für die Herausforderungen in der Verbandsliga und Landesliga vorbereitet sei. Nicht zu vergessen ist, dass beim TTV Falken Rheinkamp sogar die 4. und 5. Mannschaft noch in der 1. Bezirksliga und in der Bezirksklasse antritt.

