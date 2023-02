Ole Rother vom Team Niederrhein mit drei Regionsmeistertitel

Am Niederrhein. Der Leichtathletik-Nachwuchs vom Team Niederrhein holt bei den Regionshallenmeisterschaften des Leichtathletikverbands Nordrhein fünf Titel.

Auch der Leichtathletik-Nachwuchs vom Team Niederrhein startete bei den Regionshallenmeisterschaften des Leichtathletikverbands Nordrhein im münsterländischen Rhede – überaus erfolgreich. Das Team holte fünf Regionsmeistertitel, davon gingen in der Altersklasse M12 allein drei an Ole Rother.

Das Team Niederrhein traf in Rhede unter anderem auf Leichtathletinnen und Leichtathleten aus Bottrop, Duisburg und – wie berichtet aus Moers, Xanten und Sonsbeck. Doch die jungen Starterinnen und Starter vom Team Niederrhein kamen diesmal alle aus Kamp-Lintfort. Das Trainerteam mit dem 73-jährigen Hürden-Landestrainer Hannes Hücklekemkes und der 46-jährigen Kerstin Reinhart war rundum zufrieden. „Die Kinder haben ihr Bestes gegeben und wurden dafür belohnt“, so Hücklekemkes.

Ole Rother siegte mit 10,80 Sekunden über die 60 Meter Hürden, Justus Gogol holte in 11,63 sek den Titel in der M13-Altersklasse. Danis Dugalic, ebenfalls M13, wurde in 12,17 sek Zweiter, Mira Baaken (W13) lief auf den dritten Platz.

Mira Baaken gewinnt klar im Weitsprung

Beim Weitsprung war Mira Baaken mit 4,62 Metern allerdings ganz vorne. Mit diesem Satz sprang sie mit persönlicher Bestleistung an der Konkurrenz vorbei. Ole Rother siegte mit 4,69 Metern ebenfalls.

Genau wie im 60-Meter-Sprint. Dort holte sich Ole Rother in 8,84 Sekunden seinen dritten Titel. Auch Lilly Hodey (W12) lief in der Disziplin in ihrer Altersklasse aufs Treppchen. aufs Treppchen. In 9,13 Sekunden landete sie auf einem tollen zweiten Platz. Bela Molnar, Malte Gogol und Henrik Hüfken erzielten klasse Ergebnisse, verbesserten ihre persönlichen Bestleistungen über 60 Meter und im Weitsprung.

