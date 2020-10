Torjäger Florian Ortstadt weg, Rechtsverteidiger Baris Özcelik weg – eine bessere sportliche Antwort auf die unruhigen Tage an der Franzstraße konnte Fußball-Landesligist Fichte Lintfort am Sonntag dazu kaum liefern. Beim 4:1 (0:1) beim Ligafavoriten VSF Amern setzte das Team von Trainer Volker Hohmann ein unerwartet dickes Ausrufezeichen.

„Der Matchplan ist aufgegangen, das Spielglück war auch etwas auf unserer Seite“, bilanzierte der hoch zufriedene Trainer. Vorn erzielte Gabriel Derikx als Ortstadt-Ersatz seine ersten beiden Saisontore (64./90.+2), Marvin Ehis überzeugte als Vertreter für den rot-gesperrten Spielmacher Hilal Ali Khan. Als Rechtsverteidiger wirkte Danilo Ruiz-Combo bei seine Landesliga-Debüt nervös. Vertreter Rafael Vizuete Mora machte die Sache nach der Pause besser.

Fichte Lintfort lag zunächst durch Karim Sharaf hinten (39.). Ein Doppelpack der Angreifer Tim Konrad (62.) und eben Derikx (64.) wendete das Blatt. Alen Brajic, zumeist im linken Mittelfeld unterwegs, markierte spät den Endstand (90.+5).

Noch am Samstag hatte Fichte den Özcelik-Abgang verdauen müssen. „Schon im Sommer gab es Interesse von anderen Vereinen. Ich habe nach zehn Jahren Fichte nun doch gespürt, dass ich mal eine Veränderung brauche“, so der 27-jährige Rechtsverteidiger. Der kam am Sonntag bei seinem neuen Verein SV Hönnepel-Niedermörmter noch nicht zum Zug. Dafür stand Florian Ortstadt in der Startelf und erzielte beim 3:0-Erfolg in Emmerich gegen den RSV Praest den Treffer zum 2:0. Für Ortstadt war es der erste Saisontreffer in der Landesliga nach mehr als 18 Monaten Pause durch seine schwere Knieverletzung.

Fichte: Gbur - Hermsen, Lenders, Leslie Rume, Ruiz-Combo (46. Vizuete Mora) - Brajic, Tenbruck (80. Serra), Ehis, von Radecke - Konrad, Derikx.