Özcelik verlässt Fichte Lintfort - SV Scherpenberg holt Akay

Kurz vor Ablauf der wegen der Corona-Pandemie verlängerten Spielerwechselfrist am Niederrhein tut sich in der Fußball-Landesliga personell noch einiges. Der TuS Fichte Lintfort hat einen weiteren Abgang zu verkraften: Nach Torjäger Florian Ortstadt wechselt auch Außenverteidiger Baris Özcelik zum Ligakonkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter und damit zu seinem alten Trainer Sven Schützek. Der SV Scherpenberg verstärkt indes seine Abwehr mit Furkan Akay vom Duisburger SV 1900.

„Schon im Sommer gab es Interesse von anderen Vereinen. Ich habe nach zehn Jahren Fichte nun doch gespürt, dass ich mal eine Veränderung brauche“, erklärte Baris Özcelik am Samstagabend gegenüber der Redaktion. Der 27-jährige Rechtsverteidiger zählte in der noch jungen Saison bisher zu den Stammspielern unter Fichte-Trainer Volker Hohmann und schoss zuletzt – ausgerechnet gegen sein neues Team SV Hö-Nie – beim 1:1 das Lintforter Führungstor.

Die unruhigen Tage bei Fichte rund um den Streit von Torjäger Ortstadt mit Trainer Hohmann (wir berichteten) und in der Folge der Abgang des Mittelstürmers nach Hönnepel sollen in der Entscheidungsfindung bei Özcelik keine Rolle gespielt haben.

Akay Furkan wechselt vom DSV 1900 zum SV Scherpenberg. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

„Natürlich ist Flo mein Freund. Ich hatte aber persönlich kein Problem mit dem Trainer, auch sportlich nicht. Ich brauchte einfach eine Luftveränderung. Trotzdem bin ich dankbar für zehn Jahre Fichte – vor allem Vorstandschef Gerd Wahle, der immer auf mich gezählt hat“, betont Özcelik, der bei Hö-Nie am Dienstag ins Training einsteigt und am heutigen Sonntag im Gastspiel beim RSV Praest nur als Zuschauer dabei sein wird.

Scherpenberg verstärkt die Abwehr

Beim Lintforter Ligakonkurrenten SV Scherpenberg versucht indes Trainer Ralf Gemmer, die Verletztenmisere im Defensivbereich aufzufangen. Weil mit Kapitän Nico Frömmgen, seinem Stellvertreter Daniel Agostino sowie mit den Neuzugängen Julian Klingen und Raffael Schütz gleich vier Spieler vorerst ausfallen, stärkt Gemmer seine Abwehr mit Furkan Akay. Der 23-jährige Außenverteidiger hat in dieser Saison vier Pflichtspiele für den Duisburger SV 1900 absolviert, war davor für den SV Genc Osman Duisburg in der gleichen Spielklasse unterwegs.

„Wir müssen hinten einfach etwas tun“, so Gemmer nach den beiden 1:4-Auswärtspleiten in Dingden und in Wachtendonk. Freilich kam Akay, der am Samstag bei den Scherpenbergern zusagte, am Sonntagnachmittag gegen Tabellenführer SV Sonsbeck noch nicht zum Einsatz.