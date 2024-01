Nur Bezirksligist Tönisberg kann sein Testspiel austragen

Am Niederrhein Die ersten Fußball-Bezirksligisten wollen mit Testspielen im neuen Jahr beginnen, doch Wetter und Personal lassen das nicht immer zu.

Nach der Weihnachtspause haben die meisten Fußball-Bezirksliga-Teams wieder ihr Training aufgenommen. Am vergangenen Wochenende wollten drei Mannschaften bereits ihre Form überprüfen. Doch am Ende spielte nur der VfL Tönisberg, der zwar mit 0:6 (0:5) beim Oberligisten Germania Ratingen eine Niederlage einstecken musste, dabei aber eine gute Vorstellung bot.

Platzsperre bedeutet kein Training für Tönisberg

„In der ersten Halbzeit haben wir noch etwas naiv gespielt, haben zu viele individuelle Fehler gemacht“, war VfL-Co-Trainer David Machnik aber vor allem mit dem zweiten Durchgang sehr zufrieden. „Da haben wir insgesamt stark aufgespielt und uns auch ein paar gute Torchancen herausgespielt. Da wir aufgrund der Sperre unseres Platzes noch nicht trainieren konnten, haben wir uns wirklich gut aus der Affäre gezogen.“

In der ersten Halbzeit trumpfte aber der Oberligist auf, erspielte sich eine Reihe von Einschussmöglichkeiten. Gleich fünfmal zappelte der Ball im Tönisberger Netz. Fabio Di Gaetano, Philipp Baum (2), Emre Demircan und Edwin Alfredo Ramirez waren es, die für die klare Führung zur Halbzeit sorgten.

Nach der Pause kommt der VfL besser ins Spiel

Nach der Pause kam der VfL aber immer besser ins Spiel, die Abwehr stand jetzt sicherer und ließ nur noch einen Gegentreffer durch Di Gaetano zu. Ein Tor hätten die wacker kämpfenden Tönisberger auf jeden Fall verdient gehabt, doch der Ball wollte nicht ins Ratinger Tor. „Nun hoffen wir darauf, dass wir in der kommenden Woche wieder trainieren können“, so Machnik abschließend.

Seinen ersten Test wollten die Bezirksliga-Fußballer des FC Neukirchen-Vluyn beim Landesligisten SC Düsseldorf-West am Samstag austragen, doch das Team aus der Landeshauptstadt sagte kurzfristig das Spiel ab. „Das hat uns nicht wirklich begeistert. Wir hätten unbedingt spielen wollen. Aber der SC bekam wohl keine Mannschaft zusammen“, war FCNV-Trainer Anel Pedljic über die Absage ein wenig verärgert.

FC Neukirchen-Vluyn fährt ins Trainingslager in die Türkei

„Bevor wir vom 18. bis 25. Januar zu unserem Trainingslager in die Türkei aufbrechen, hätte ich gerne noch einmal die Form meiner Spieler überprüft. Dort werden wir uns bestens für den Rest der Saison vorbereiten“, so Pedljic. Übrigens: Die Kosten für das Trainingslager übernehmen die Spieler selbst. Das nächste Testspiel der Neukirchen-Vluyner in Deutschland steigt dann erst am Sonntag, 28. Januar, gegen Friedrichsfeld.

Auch die Bezirksliga-Fußballer des SV Sevelen mussten passen. Die Partie gegen den A-Ligisten VfL Rheinhausen konnte nicht ausgetragen werden.

