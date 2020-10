Nur 27:27! Zwangspause tut der HSG Vennikel nicht gut

Wie befürchtet: Die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen fand nach ihrer zweiwöchigen „Zwangspause“ ganz schlecht den Rhythmus. Die Verbandsliga-Handballer mussten mächtig kämpfen, um letztendlich aber ein gerechtes und verdientes 27:27 (14:18)-Remis beim HC RW Oberhausen zu ergattern. Für Vennikel war es der Punktverlust überhaupt – die HSG hat nunmehr 7:1-Zähler auf der Habenseite.

Überraschend beim HSG-Auftritt war, dass es gerade in der Defensive klemmte. Das ist der Mannschaftsteil, der zuvor stets die Kohlen aus dem Feuer geholt hatte. Die Spieler waren in ihrer Herangehensweise einfach nicht aufmerksam genug. Ihnen unterliefen Fehler, die man so nicht kennt. Oberhausen konnte in Durchgang eins ohne Mühe seine Kombinationen durchdrücken. Vennikel unterbrach weder die Abläufe, noch wurden die Gegner körperlich angegangen.

Ausgleich für RWO in der Schluss-Sekunde

Der Gast stellte dann ab der 20. Minute auf eine Manndeckung gegen RWO-Akteur David Hansen um – ein Schachzug, der zunächst seine Wirkung verfehlte. Für Vennikel sind 18 Gegentore in einer Halbzeit einfach zu viel.

Die Mannschaft wurde nach dem Seitenwechsel endlich ihren Ansprüchen gerecht, zeigte eine deutliche Leistungssteigerung in der Abwehr – mit Herz und Hingabe. Der Rückstand wurde schnell egalisiert, die Partie stand nun bis zum Abpfiff auf des Messers Schneide.

Pech für die HSG: Oberhausen warf mit dem Schlusspfiff noch den wohl insgesamt verdienten Ausgleich. „Wir brauchten lange Zeit, um unseren Rhythmus zu finden. Die Punkteteilung geht in Ordnung“, so der verletzte HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz.

HSG: Krogmann 8, Schwarz 6/3, Langer 4, Gatza 2, Brunotte 2, T. Dickel 2, P. Dickel 1, Brysch 1, Fenzel 1.