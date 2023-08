Null Punkte: Aber SV Budberg zieht Mut aus der Enttäuschung

Rheinberg. In der Fußball-Landesliga tritt der SV Budberg zum Kellerduell bei Sterkrade-Nord an. Beide Teams haben in vier Spielen nicht punkten können.

Das Warten auf den ersten Punktgewinn soll für den SV Budberg in der Fußball-Landesliga am Sonntag endlich ein Ende haben. Vor der Partie des fünften Spieltags am Sonntag um 15 Uhr bei der Sportvereinigung Sterkrade-Nord hat der Aufsteiger noch nichts zählbares auf dem Konto. Nachdem selbst ein starker Auftritt am vergangenen Sonntag beim FSV Duisburg (0:1) nichts daran ändern konnte, geht es nun zum ebenfalls punktlosen Tabellenschlusslicht – das allerdings personell verstärkt auftritt.

„Wir wollen für uns endlich punkten und uns belohnen für den Aufwand die Fortschritte die wir jede Woche machen“, gibt Budbergs Trainer Tim Wilke die klare Marschroute vor. Tatsächlich war vor allem die Niederlage bei Oberliga-Absteiger FSV Duisburg mit teils drückender Budberger Überlegenheit und regelrechtem Chancenwucher spielerisch überzeugend.

SV Budberg: Engagierter Konkurrenzkampf im Training

„Die Jungs haben ihre Enttäuschung und Wut über die Niederlage in eine gute und aggressive Trainingswoche kanalisiert“, berichtet Wilke von einem engagierten Konkurrenzkampf: „Alle haben sich zeigen wollen für das Sterkrade-Spiel.“

Der Gastgeber ist neben Budberg die zweite von drei Mannschaften, die noch nicht punkten konnte. Allerdings hatten die Nordler um den ehemaligen Trainer von Fichte Lintfort, Sven Schützek, reagiert und sich mit Imbrahim Üzüm, Ouassim El Abdouni, Baran Özcan und Linus Ansumana vom SV Scherpenberg. „Der Gegner kommt mit frischem Material. Ich erwarte mächtig Feuer unterm Dach und einen heißen Fight“, betont Budbergs Trainer Tim Wilke.

SV Budberg hofft auf Rückkehr von Felix Weyhofen

Die Gäste werden voraussichtlich mit ähnlichem bis gleichem Personal in den Spieltag gehen wie am vergangenen Wochenende in Duisburg. Einzig beim zuletzt verletzten Außenverteidiger Felix Weyhofen besteht eine kleine Chance auf rechtzeitige Rückkehr. Fynn Leon Eckhardt fehlt urlaubsbedingt.

