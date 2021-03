NRZ live: Wie lange hält der Amateurfußball noch durch?

Am Montagabend diskutieren Georg Mewes (links), Wolfgang Jades (Mitte) und Ralf Gemmer über die Situation des Amateurfußballs am Niederrhein in der Corona-Krise.

Am Niederrhein. Die NRZ spricht am Montag live mit Vereinsvertretern und FVN über die Lage des Amateurfußballs in der Corona-Krise. So können Sie teilnehmen.

Seit mehr als einem Jahr leben wir in Deutschland mit dem Coronavirus. Viel hat sich seitdem verändert, und die Krise ist noch lange nicht vorbei. Den Amateurfußball hat die Krise hart getroffen. Fünf Monate ohne Fußball, ohne die Mitspieler, ohne Training, ohne Spiel sind eine lange Durststrecke. Und ein Happy End ist nicht in Sicht: Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April dürfte das Aus für die Amateurligen am Niederrhein in dieser Saison bedeuten.

Was dies für die Vereine in der Region bedeutet, darüber spricht die NRZ am Montagabend live mit Wolfgang Jades (Fußballverband Niederrhein), Georg Mewes (Sportleiter TV Jahn Hiesfeld) und Ralf Gemmer (Trainer des SV Scherpenberg).

NRZ-live: So können Sie teilnehmen

Wenn Sie an die Experten Fragen rund um das Thema Amateurfußball in der Corona-Krise haben, können Sie uns diese per Mail mit Betreff: Amateurfußball an sport.moers@nrz.de senden. Einige der Fragen werden wir dann im Gespräch stellen. Die Live-Übertragung findet am Montag um 18 Uhr statt. Sie können die Veranstaltung auf unseren Facebook-Seiten verfolgen. Oder unter folgendem Link daran teilnehmen: nrz.de/live-talk