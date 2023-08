Viel los auf dem Kamper Berg: Seit 2018 ist die NRZ beim Klosterlauf dabei, unterstützt das Spektakel und hat selber zahlreiche Läuferinnen und Läufer bei diesem Event traditionell am 3. Oktober am Start.

NRZ-Klosterlauf NRZ-Klosterlauf geht in Kamp-Lintfort in die nächste Runde

Am Niederrhein. Der NRZ-Klosterlauf könnte der einzige Lauf am Niederrhein sein, bei der ein natürlicher Berg im Weg steht. Der Kamper Berg, knapp 45 Meter hoch.

Irgendeine Laufveranstaltung am Niederrhein zu organisieren, das haben schon etliche Vereine und Organisationen geschafft. Aber nur wenige konnten dabei einen Berg ins Rennen einbauen. Keine Halde, sondern einen richtigen Berg. Zumindest vom Namen her. Der NRZ-Klosterlauf in Kamp-Lintfort kann bei seinem Spektakel für Kinder und Erwachsene damit aufwarten. Denn der Kamper Berg steht allen Beteiligten zwischen Start und Ziel wenigstens einmal im Weg.

Nun gut, der Kamper Berg, auf dem in den Jahren 1122 und 1123 das Kloster Kamp durch Friedrich von Schwarzenburg, als Kölner Erzbischof war er Friedrich I., und von Mönchen aus der Abtei Morimond/Lothringen gegründet worden ist, misst gerade einmal schlappe 45 Meter. Der Berg dürfte damit von keinem echten Bergsteiger als lohnendes Ziel auserkoren werden. Zumal Kamp-Lintfort auch schon auf einer Höhe von rund 25 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Also der Anstieg erst dort beginnt, womit die Läuferinnen und Läufer lediglich etwa 20 Höhenmeter überwinden müssen. Allerdings haben es die tatsächlich in sich.

Dieser Anstieg ist für Top-Athleten keine Herausforderung

Für alpengestählte Körper, die ansonsten liebend gern die Laufstrecke vom Triathlon der Challenge Roth bewältigen würden, wäre jedoch auch dieser Anstieg keine Herausforderung. Aber die melden sich auch nicht beim Klosterlauf an. Das machen die Menschen vom Niederrhein, die zumeist Steigungen bewältigen müssen, die höchstens über Bahnschienen oder Autobahnen führen und künstlich angelegt wurden. Doch der Kamper Berg ist echt. Nicht wie eine Halde aufgeschüttet. Die Halde Norddeutschland misst übrigens rund 95 Meter, war in den 1960er-Jahren aber noch gar nicht da.

Nebenan vom Kamper Berg gibt es Gletschermoränen, die zum einen ein Zeugnis aus der niederrheinischen Eiszeit sind. Zum anderen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Crosslaufs in Kamp-Lintfort stets zur schieren Verzweiflung gebracht haben. Da ging es häufig ein Schritt vor und zwei zurück. Je nach Wetterlage. Aber der Reihe nach.

Cheforganisator Hannes Hücklekemkes

Hannes Hücklekemkes, Leichtathletik-Trainer bei Alemannia Kamp und vom Team Niederrhein und früherer Bundestrainer im Hürdenlauf, hat von 1991 den Kamper Wald- und Crosslauf ins Leben gerufen. Den gab es bis 2016. Dann kam 2001 der Wir-4-Städtelauf. „Ich habe meine Idee von dem städteverbindenden Lauf dann zusammen mit den vier Stadtsportverbänden Kamp-Lintfort, Rheinberg, Moers und Neukirchen-Vluyn organisiert und bis 2011 durchgeführt“, erinnert sich Hannes Hücklekemkes. Elf Jahre lang hat das gehalten, doch die Ausdauer dieser Kommunengemeinschaft ging nicht weiter.

Und ab dem 3. Oktober 2012 gibt es nun den Klosterlauf, der allein durch seine Vorgeschichte in diesem Jahr mittlerweile die 29. Auflage feiert. Wobei erst im kommenden Jahr ein Jubiläum samt rundem Geburtstag anstehen würde. Doch da kommt den Organisatoren und Veranstaltern des Klosterlaufs wieder das Kloster Kamp zu Hilfe. Denn das feiert in diesem Jahr sein Jubiläum für satte 900 Jahre nach der Gründung. Niemand glaubt natürlich, dass der Klosterlauf da jemals wird mithalten können. Doch das sportliche Spektakel ist eingebunden in die klerikalen wie weltlichen Festivitäten rund um das stattliche Klosterjubiläum.

Die beliebten Schulstaffeln – wie hier beim Start zuletzt im Jahr 2019 – gibt es in diesem Jahr nicht. Stattdessen startet der Besucherlauf. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Corona-Pandemie sorgt für eine lange Pause

Wobei der Lauf eigentlich früher sein Jubiläum hätte feiern können. Auch weil die Corona-Pandemie die Veranstaltung ausgebremst hatte. „2019 wurde der letzte Lauf vor Corona ausgetragen“, erinnert sich Hücklekemkes mit etwas Wehmut, „von 2020 bis 2022 gab es wegen der Corona-Auflagen keine Möglichkeit den Lauf stattfinden zu lassen.“ Sonst würde auf dem Kamper Berg nun bereits für die 32. Auflage der Startschuss fallen.

Und einen Wermutstropfen gibt es auch bei der 29. Auflage. „Die Kinder-Schulstaffeln finden in diesem Jahr nicht statt, da in der Woche des Laufes die Herbstferien beginnen“, bedauert Hücklekemkes: „Das ist schade, denn wir hatten fast immer 400 Kinder der Grundschulen dabei.“

Ohne Kinder-Schulstaffeln

Alles Kinder, die sich alljährlich auf den Weg gemacht hatten und um Pokale, Medaillen und für jede Menge Spaß gelaufen sind. In diesem Jahr haben die Organisatoren um Hücklekemkes an Stelle der Schulstaffeln den Besucherlauf ins Leben gerufen, bei dem sich Eltern mit ihren Kindern wahlweise ein-, zwei- oder dreimal auf den 1000 Meter langen Rundkurs machen.

Dieser Besucherlauf startet übrigens um 11 Uhr und eröffnet den Klosterlauf in diesem Jahr.

>>> ZEITPLAN, ANMELDUNG UND GEBÜHREN

Gestartet wird der Klosterlauf am 3. Oktober um 11 Uhr mit dem 1-2-3-Kilometer-Kinder- und Besucherlauf. Weiter geht es um 11.50 Uhr mit dem gemeinsamen Start für den Halbmarathon und für die

4-mal-fünf-Kilometer-Klosterlauf-Staffel. Um 12 Uhr erfolgen der Start für den fünf Kilometer langen Volkslauf und den Jugendlauf, um 12.10 Uhr dann für fünf Kilometer Walking und Nordic Walking. Um 14 Uhr fällt schließlich der letzte Startschuss für den Zehn-Kilometer-Klosterlauf.

Die einzelnen Siegerehrungen beginnen ab 13.15 Uhr und dauern bis gegen 15.45 Uhr.

Alle Laufstrecken sind neu vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) vermessen worden und Bestenlisten fähig.

Anmeldungen sind online bis Freitag, 27. September, möglich unter taf-timing.de.

Die Startgebühren betragen für fünf und zehn Kilometer lange Strecken bei Erwachsenen 9,50 Euro, bei Jugendlichen, Schulkindern und Studierenden 7,50 Euro.

Für den Halbmarathon sind es 15 und 12 Euro, für die 4-mal-fünf-Kilometer-Klosterlauf-Staffel sind es pro Staffel 20 Euro. Bei den Besucherläufen werden sechs oder drei Euro fällig.

Für die elektronischen Startnummern wird eine Leihgebühr von drei Euro verlangt, die bei der Rückgabe zurückerstattet werden.

Nachmelder müssen am Veranstaltungstag ebenfalls drei Euro Nachmeldegebühr bezahlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region