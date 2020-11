NRW-Tennisverbände unterstützen Klage gegen Verbote

Am Niederrhein. Das Ziel: Training und Spiel in der Halle sollen auch in NRW erlaubt sein. Das sagen die Verantwortlichen im Tennis-Kreis Moers zur Situation.

Die Interessengemeinschaft (IG) der Tennisverbände NRW, der Zusammenschluss der Verbände Niederrhein, Westfalen und Mittelrhein, unterstützt die Klage eines Tennishallenbetreibers und selbstständigen Tennislehrers aus dem Tennisverband Mittelrhein, die darauf ausgerichtet ist, die in der aktuellen Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes festgelegten Restriktionen für den Tennissport teilweise auszusetzen. Die Klage im Eilverfahren zielt darauf ab, das vollständige Verbot des Tennis-Trainingsbetriebs allgemein und des Tennis-Individualsports in Tennishallen aufzuheben.

Die IG betont, dass Teile der den Individualsport Tennis betreffenden weitreichenden Verbote in NRW, insbesondere die vollständige Untersagung sowohl des Trainingsbetriebs als auch des Spiels in der Halle, mit Blick auf die Regelungen in anderen Bundesländern unverhältnismäßig sind und auch in der ursprünglichen Beschluss-Vorlage des Bundes vom 28. Oktober keinerlei Begründung finden.

IG Tennis: „Das erfüllt den Tatbestand der Unverhältnismäßigkeit“

Die IG hatte auch in Erwägung gezogen, selbst im Namen der Verbände im Rahmen eines Eilverfahrens auf dem Klageweg gegen die entsprechenden Abschnitte der CoronaSchVO des Landes vorzugehen. Für den Erfolg einer solchen Klage sind aber die Verletzung in eigenen Rechten und erhebliche Nachteile bei der Interessengemeinschaft erforderlich. Beides ist bei der IG Tennis deutlich geringer als bei der jetzt angestrengten Klage. Im Interesse einer Maximierung der Erfolgschancen unterstützt sie nun stattdessen die Klage des oben erwähnten Hallen- und Tennisschulen-Betreibers vor dem Oberverwaltungsgericht Münster.

„Der Unternehmer steht exemplarisch für viele Hallen-Besitzer und Tennislehrer in NRW, die sich durch die CoronaSchVO und ihre Verbote mit extremen finanziellen Nachteilen konfrontiert sehen, weil er weder in der Lage ist, seine vertraglichen Leistungen in Bezug auf gebuchte Hallen-Abonnements zu erfüllen, noch bei der gegenwärtigen Rechtslage Trainerstunden anbieten kann“, so die IG. „Durch ein umfangreiches Hygienekonzept hat er schon in den letzten Monaten alle erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt. Nichtsdestotrotz sieht er sich jetzt mit einer Art vollständigem Berufsverbot belegt. Dieses ist nach Meinung des Klägers sowie der IG Tennis sachlich nicht gerechtfertigt und erfüllt damit den Tatbestand der Unverhältnismäßigkeit.“

Kürvers: „Glaube nicht, dass die Klage erfolgreich sein wird“

„Ich kann den Ärger der Tennisspieler verstehen, glaube aber auch, dass wir diese vier Wochen jetzt auch noch durchhalten können“, so Manfred Kürvers, Vorsitzender des Tenniskreises Moers im Bezirk Linker Niederrhein. „Die Corona-Problematik ist kompliziert und ich glaube nicht, dass diese Klage erfolgreich sein wird. Es geht ja nicht nur um den Sport an sich, sondern überhaupt um soziale Kontakte, die mit dem Treffen zum Sport zwangsläufig einhergehen. Ich hoffe, dass die Zahlen bis Dezember wieder so gesunken sind, dass zumindest auch wieder Einzel in der Halle und Training erlaubt sein werden. Dann könnte auch die Winterhallenrunde noch stattfinden.“

Tennislehrer Dietmar Hirschel, hier mit der im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Kollegin Janina Schauerte-Lüke, hofft, dass die von der IG Tennis unterstützte Klage erfolgreich sein wird. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

„In den meisten Bundesländern wurden vernünftige Lösungen für den Tennissport gefunden, in NRW nicht. Es ist unfassbar, war hier abgeht! Deshalb hoffe, dass diese Klage erfolgreich ist“, so Dietmar Hirschel, Sportwart des Tenniskreises Moers. „Das schlimmste ist, den Kindern den Sport zu verbieten. Aber wo ist der Unterschied, ob Leute draußen Einzel spielen oder ich einem Kind auf der anderen Seite des Netzes Unterricht gebe – egal ob draußen oder in einer riesengroßen Halle, was ja bei uns auch verboten ist“, so der Tennislehrer. „Natürlich mussten angesichts der steigenden Infektionszahlen Maßnahmen her, aber genau wie bei der Gastronomie trifft es beim Tennis die Falschen.“