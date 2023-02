Nils Eichenhofer ist der Tagesbeste der gesamten 2. Liga

Kamp-Lintfort. Der Tabellenführer der 2. Sportkegel-Bundesliga, die SK Kamp-Lintfort, überzeugen am vorletzten Spieltag der Normalrunde gegen den SC Reckenfeld.

Am vorletzten Spieltag der Normalrunde holten die aufstiegswilligen Zweitliga-Sportkegler der SK Kamp-Lintfort gegen den möglichen Play-off-Gegner SC Reckenfeld eine überraschend klaren 3:0-Sieg mit 5302:4940 Holz und 51:27 Punkten in der Zusatzwertung.

Dabei überragte vor allem Nils Eichenhofer im ersten Block alle anderen, legte in seinen 120 Würfen von 1080 möglichen Holz 940 um, wurde damit Tagesbester und war gleichzeitig am 17. Spieltag der beste Spieler aller fünf Zweitliga-Begegnungen. Im zweiten Block mussten die Gastgeber allerdings Robin Holler auswechseln, dem schwindelig geworden war. Für ihn kam Marvin Schiffner in die Partie, machte seine Sache gut.

Mike Mertsch in Play-off-Form

„Mike Mertsch kommt auch langsam in Play-off-Form und konnte mit 911 Holz und elf Punkten die 900er-Marke überspielen“, freute sich Kapitän Marcel Bernsee. Neben Eichenhofer und Mertsch punkteten für den Tabellenführer der SK Kamp-Lintfort Henk Lardenoije (880/9), Marvin Panneck (875/8), Bernsee (850/6) und Holler/Schiffner (846/5).

Am letzten Spieltag vor dem Start in die Play-off Richtung Rückkehr in die 1. Bundesliga empfangen die Kamp-Lintforter Aufsteiger und Schlusslicht KSV Helmstedt. Dabei müssen sie berufsbedingt auf Eichenhofer und Bernsee verzichten, Schiffner wird dann zu seinem dritten Zweitliga-Einsatz kommen. Anwurf ist für alle Partien am letzten Spieltag um 13 Uhr.

Die zweite Mannschaft konnte in Remscheid – trotz dreier guter Ergebnisse – nicht punkten. Auch hier überzeugte Nils Eichenhofer mit 837 Holz und 9 Punkten. Die „Dritte“ verlor deutlich beim Tabellenführer Kleve. Mike Chemello holte 782 Holz und 6 Punkte.

