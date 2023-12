Niederrheinliga: Rückrunden bei den D-Junioren eingeteilt

Am Niederrhein Bei den Nachwuchs-Fußballern sind bei den D-Junioren die Rückrunden-Gruppen in den Niederrheinligen eingeteilt worden. So sieht es aus.

Schon seit einigen Jahren werden bei den Nachwuchs-Fußballern in der Rückrunde bei den D-Junioren Niederrheinligen eingeführt. So ist es auch in diesem Jahr wieder. Nach der Hinrunde werden aus den einzelnen Leistungsklassen der 13 Fußballkreise im Fußballverband Niederrhein die besten zwei oder drei Mannschaften gemeldet, die dann auf drei Niederrheinliga-Gruppen verteilt werden. In den Leistungsklassen werden die Partien dieser Teams herausgenommen, die anderen Ergebnisse bleiben aber bestehen, so dass die Leistungsklassen dann ihre Meisterschaft in der Rückrunde zu Ende spielen können.

Aus dem Fußballkreis Moers haben sich der VfB Homberg und der SV Budberg als beste Mannschaften durchgesetzt und wurde in die Niederrheinliga, Gruppe eins, eingeteilt. Dort treffen die beiden Klubs auf folgende, weitere sechs Vereine: Rot-Weiß Oberhausen, 1. FC Kleve, Rhenania Hamborn, SuS 09 Dinslaken, 1. FC Bocholt, SF Lowick.

Hier nun die beiden anderen Gruppen, Gruppe 2: SSV Bergisch Born, SpVgg. Schonnebeck, SG Essen-Schönebeck, VfB Hilden, Germania Reusrath, TuS Quettingen, Bayer Wuppertal, SSVg. Velbert.

Gruppe 3: Germania Ratingen, SV Straelen, 1. FC Mönchengladbach, Rot-Weiß Venn, TuS Reuschenberg, Bayer Dormagen, TSV Meerbusch, Union Nettetal.

Es wird eine Einfach-Runde gespielt, die am Samstag, 27. Januar 2024, startet und mit dem letzten Spieltag am Samstag, 25. Mai 2024, endet. (woja)

