Niederrheinliga: 13 Gegner für GSV Moers und SV Budberg

SV Budberg (in Weiß) gegen den GSV Moers (in Gelb) gibt es bei den Fußballfrauen nach dem Regionalliga-Abstieg beider Teams eine Klasse tiefer – in der Niederrheinliga.

Am Niederrhein. Im Frauenfußball sind nun auch die Gruppen für die Saison 2022/23 eingeteilt. Der GSV Moers und der SV Budberg starten in der Niederrheinliga.

Nachdem die Gruppen-Einteilungen bei den Fußballern und schon einige Spielpläne veröffentlicht wurden, hat der Verbandsfußballausschuss (VfA) nun auch für die Frauen-Spielklassen die Einteilungen vorgenommen. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga war klar, dass der GSV Moers und der SV Budberg nun ihre sportliche Heimat in der Niederrheinliga gefunden haben. Dort werden 15 Mannschaften an den Start gehen.

In der Niederrheinliga spielen somit folgende Mannschaften: GSV Moers, SV Budberg, CfR Links Düsseldorf, DJK TuSA 06 Düsseldorf, TSV Urdenbach, SSVg. Velbert, Borussia Mönchengladbach II, SpVgg. Gustorf-Gindorf, Viktoria Winnekendonk, SV Walbeck, MSV Duisburg II, SV Heißen Mülheim, Borussia Bocholt II, Grün-Weiß Lankern, SGS Essen III.

Vier Frauen-Bezirksligisten in zwei Gruppen aufgeteilt

In den vergangenen Wochen haben einige Teams ihren Rückzug aus der Niederrhein- und Landesliga vollzogen. Das gilt auch für die beiden Zweitvertretungen des GSV Moers und SV Budberg. Beide hätten in der Landesliga spielen können, verzichteten aber darauf. Der VfA kam den Bitten all dieser Klubs nach und gliederte diese Mannschaften in die niedrigeren Ligen ein. „Wir wollten keine Mannschaft verlieren“, so Steffi Weide vom VfA. „Was nutzt es uns, wenn wir darauf bestehen, dass diese Vereine in den höheren Klassen antreten und dort vorzeitig zurückziehen oder erst gar nicht antreten?!“

Deshalb werden der GSV II und der SVB II nunmehr in der Bezirksliga spielen, ebenso wie der SSV Lüttingen, der sich den Klassenerhalt sicherte. Als viertes Team gesellt sich Kreisliga-Aufsteiger OSC Rheinhausen dazu. In der Landesliga ist der Fußballkreis Moers damit nicht mehr vertreten.

Frauen-Kreisligen: Einteilung nächste Woche

Die vier Bezirksliga-Vereine auf zwei Gruppen aufgeteilt worden. Der OSC Rheinhausen und GSV Moers II spielen zusammen mit den Kreisen Duisburg-Mülheim-Dinslaken, Oberhausen-Bottrop und Essen, der SSV Lüttingen und SV Budberg II indes mit den Kreisen Kleve-Geldern und Rees-Bocholt.

Das ist die Einteilung, Gruppe 1: SSV Lüttingen, SV Budberg II, VfR Warbeyen II, SV Walbeck II, Alemannia Pfalzdorf, DJK Hommersum-H., SV Union Wetten, DJK SF Lowick, SV Haldern, SV Spellen, TuB Mussum, Hemdener SV, SV Krechting, Olympia Bocholt.

Gruppe 3: GSV Moers II, OSC Rheinhausen, SV Heißen II, SuS 09 Dinslaken, SV Wanheim 1900, Gelb-Weiß Hamborn, TuS Mündelheim, TS Rahm, Adler Osterfeld, SF Königshardt, Fortuna Bottrop, Rhenania Bottrop II, SC Werden, SV Leithe, TuS Essen-West, FC Kray.

Die Einteilung der Kreisligen erfolgt in der nächsten Woche.

