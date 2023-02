Neun Eiskunstläuferinnen vom GSC Moers überzeugen in Krefeld

Moers. Neun Eiskunstläuferinnen vom GSC Moers treten beim Ina-Bauer-Pokal 2023 in Krefeld an. Dreimal stehen dann auch Moerserinnen auf dem Treppchen.

Neun Eiskunstläuferinnen vom GSC Moers starteten beim Ina-Bauer-Pokal 2023 in Krefeld. Früher reiste der Grafschafter Schlittschuhclub eher mit 40 Aktiven an. Da die Eislaufsaison in der Moerser Enni-Eiswelt bekanntlich verkürzt wurde, war es der erste Wettbewerb für den Verein. 420 Teilnehmern aus sechs Bundesländern traten in Krefeld an. Und trotz der großen Konkurrenz schnitten die Moerserinnen prima ab, standen dreimal auf dem Treppchen.

Bei den Freiläufern 1 landete Leonie Löll nach einer fehlerfreien Kür auf Platz zwei. Maya Neumann wurde Neunte. Bei den Freiläufern 3 holte Albina Bendik Bronze. Marie Sluiters startete prima beim Einlaufen, verletzte sich jedoch in der Kür und wurde Vierte. Claudia Latusek wurde 15. in der Kategorie der Kunstläufer.

Lana Schulz ist völlig unbeeindruckt

Völlig unbeeindruckt von der starken, 16-köpfigen Konkurrenz lief Lana Schulz bei den Figurenläuferinnen und siegte souverän. Lilian Marschallik wurde in dieser Kategorie bei ihrem ersten Start Achte. Eng ging es in der bei den Anwärterinnen zu. Die Konkurrenz lag dicht beieinander, doch Luisa Mendritzki holte dennoch Platz sechs.

Die 23-jährige Jule Schramm, die eher im GSC-Trainerteam zu finden ist, wollte nach langer Wettkampfpause ihre neue Kür auf „fremdem“ Eis präsentieren. So startete sie in der Kategorie Neulinge 2, war am Ende mit ihrer Darbietung und dem 15. Platz zufrieden.

