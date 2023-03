Neukirchen-Vluyner Royal Dance tanzt Richtung 2. Bundesliga

Neukirchen-Vluyn. Die Lateinformation des Neukirchen-Vluyner Tanzvereins Royal Dance Niederrhein jubelt. Nach nur zwei Jahren Regionalliga winkt schon die 2. Liga.

Die Lateinformation des Neukirchen-Vluyner Tanzvereins Royal Dance Niederrhein wurde beim vierten Turnier der Regionalliga West in Münster Zweiter. „Wir sind richtig stolz auf unser Team und die Trainer Nadine Wewer-Leethaus und Michael Billowie“, freute sich Vereinsvorsitzender Christian Rother. Mit dem Thema „Explosive“ wurden die Wertungsrichter überzeugt.

„Dass wir schon in unserer zweiten Saison in der Regionalliga um den Aufsteig in die 2. Bundesliga tanzen werden, das hätten wir zum Trainingsstart Ende August nicht zu träumen gewagt. Zumal das Team eine neue Musik und Choreografie erarbeiten musste“, so Rother.

Die Entscheidung fällt in Neuss

Beim abschließenden Turnier am 30. April fällt in Neuss die Entscheidung, in welcher Liga die nächsten Schritte getanzt werden. Das Neukirchen-Vluyner Ensemble müsste erneut Zweiter werden. Dann wäre der Aufstieg eingetütet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region