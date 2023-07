Neukirchen-Vluyner Luis Esser ohne Glück in die Top Ten

Neukirchen-Vluyn. Die beiden Rennen zuletzt laufen für den 18-jährigen Neukirchen-Vluyner Kartfahrer Luis Esser nicht rund. Trotzdem kann er sich positionieren.

Der erste Trainingstag zur ROK-Europameisterschaft in Wackersdorf war für den 18-jährigen Neukirchen-Vluyner Kartfahrer Luis Esser alles andere als perfekt. „Wir waren 1,2 Sekunden zu langsam. Das war aber bei allen Deutschen so“, wunderte sich Vater Thomas Esser. Denn 1,2 Sekunden pro Runde sind beim Kartfahren eine Welt. Mit solch einem Handicap braucht in dieser Konkurrenz niemand ernsthaft an den Start zu gehen.

Doch am Nachmittag entdeckte Thomas Esser mit dem Team von AT Motorsport um die beiden Teamchefs Andre und Alexander Thurn die Ursache. „Die Reifen waren das Problem“, so Thomas Esser, „der deutsche Importeur hat eine alte Reifenmischung bekommen, nachdem wir einen Reifensatz bei einem italienische Team gekauft haben war das Problem erledigt und wir konnten an den Zeiten der Top-Fahrer anknüpfen.“

Im Zeittraining auf Platz elf

Schließlich landete der Neukirchen-Vluyner im Zeittraining auf dem elften Platz, kam im ersten Heat als Neunter und im zweiten als Fünfter ins Ziel. Im dritten, einem hart umkämpften Rennen musste sich Luis Esser mit Platz sechs zufrieden geben. So stand er jedenfalls im Pre-Finale auf Startplatz fünf und lieferte insgesamt ein gutes Rennen ab, verteidigte seine Platzierung.

So ging er auch von der fünften Startposition ins Finale. „Das Motto war alles oder nichts. Entweder Podest oder nichts“, beschreibt Thomas Esser den Plan – und die Kampfbereitschaft. Doch die Konkurrenz machte keine Geschenke.

Der Neukirchen-Vluyner Luis Esser im Fahrerlager. Foto: Esser

Die Fahrer von Platz vier bis zehn lieferten sich eine ganze Reihe von Positionskämpfen. Immer wieder gab es in diesem Bereich Wechsel, während sich die Spitze absetzen konnte. Das Finale war natürlich hart umkämpft, es gab im Laufe des Rennens viele Platzwechsel, doch die Spitze konnte sich absetzen.

Luis Esser gratuliert seinem deutschen Kollegen Max Schleimer

Luis Esser gratulierte am Ende seinem deutschen Kollegen Max Schleimer, der vor drei Jahren noch in seinem Rookie-Jahr ebenfalls erfolgreich für AT Motorsport gefahren ist. Am Ende nahm der 15-jährige Schleimer, nun im Motorsport Team Germany unterwegs, mit dem ritten Platz noch einen Pokal mit.

Das blieb Luis Esser in Wackersdorf verwehrt. Allerdings stand für den Neukirchen-Vluyner nur zwei Tage später die ostdeutschen Kartmeisterschaft in Mülsen auf dem Programm. Familie Esser und das AT Team reiste frühzeitig an. „Luis kannte die Strecke nicht, ist dort noch nie gefahren“, so Papa Thomas. „Donnerstags haben wir mit dem Training begonnen Luis war noch nie auf der Strecke in Mülsen, ab Freitag ging es dann richtig los. Alexander Thurn hat das Trainingsprogramm begonnen und Luis hat sich sehr gut in die neue Bahn eingefunden“, berichtet Thomas Esser weiter.

Sieben Trainingseinheiten mit jeweils 15 Minuten

Am vergangenen Samstag absolvierte Luis Esser noch sieben Trainingseinheiten mit jeweils 15 Minuten damit Teamchef Alexander Thurn und sein Fahrer noch das Feintuning für das komplette Setup vornehmen konnten. „Ab Samstagnachmittag ist Luis sehr gute Zeiten gefahren“, blickte Thomas Esser zuversichtlich auf die Rennen am Sonntag. Ein Platz unter die Top Fünf wurde angepeilt. Im Zeittraining am Sonntag klappte es mit Platz vier bei 32 Fahrern prima.

Doch im ersten Finallauf sprang der Motor nicht an. Teamchef Alexander Thurn hatte es zwar noch geschafft den Motor zu starten, auch weil RMW-Motorsport dem Neukirchen-Vluyner einen externen Starter geliehen hatte. Doch Luis Esser hatte es nicht mehr rechtzeitig geschafft, sich auf seinem alten Platz zu positionieren, das Feld war bereits unterwegs. Er konnte aber noch an das Feld heranfahren und musste so aber als Letzter starten.

Fünf-Sekunden-Zeitstrafe

Der 18-Jährige war richtig sauer, hatte doch vor der Misere Chancen aufs Podium zu kommen. Er fuhr hart durchs Feld, lag auf Platz zwölf, zog aber bei einem Überholmanöver den Kürzeren und fiel aus. Zusätzlich kassierte er eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe, musste im Finale von Platz 28 aus starten. Im Finale gab Luiss Esser alles, wollte unbedingt noch unter die Top Ten und wurde schließlich Siebter.

„Das Rennwochende war gut und wir haben es genutzt für die Vorbereitung für die ADAC-Kart-Masters am kommende Wochenende“, so Thomas Esser. „Bei den Masters wir es dieses Wochenende heiß zugehen, es kommen noch eininge Topfahrer nach Mülsen und die Top Ten werden es in sich haben.“

Der Neukirchen-Vluyner möchte am Wochenenden auf jeden Fall Punkte einfahren, um sein Ziel die Top Fünf in der Gesamtwertung nicht aus den Augen zu verliert.

>>>ERSATZ-MECHANIKER AM WOCHENENDE

Am Wochenende muss Luis Esser urlaubsbedingt auf seinen Mechaniker Steve Lauterbach verzichten. Doch mit Marco Jelenowski hat er einen absolut erfahrenen Ersatzmann, der mehrmals mit seinem Bruder Deutscher Meister geworden ist.

