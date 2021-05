Neukirchen-Vluyn öffnet Freitag die Zentrale Sportanlage

Das Schild macht wieder Sinn, ab Freitag soll die Zentrale Sportanlage am Schulzentrum wieder offen sein.

Neukirchen-Vluyn. Dank der 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel, die seit fünf Tagen stabil unter 50 ist, öffnet in Neukirchen-Vluyn die Zentrale Sportanlage wieder.

Bürgermeister Ralf Köpke hatte es angekündigt, in Neukirchen-Vluyn spätestens am kommenden Montag bei entsprechenden Inzidenzwerten im Zuge der Corona-Pandemie die Außensportanlage etwa am Schulzentrum Tersteegenstraße wieder zu öffnen. Da nun die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel seit fünf Tagen stabil unter 50 ist, wird die Zentrale Sportanlage bereits Freitag, 28. Mai, für den Vereinssport und die Allgemeinheit geöffnet. Köpke und Franz Frings, Vorsitzender des Stadtsportverbands, musste zuletzt ordentlich Kritik einstecken. Sie hatten entschieden, die Anlage auch für die jungen Vereinssportlerinnen und -sportler bei einer Inzidenz über 50 geschlossen zu halten – trotz sinkender Zahlen und während benachbarten Kommunen Vereinssport auf den Flächen wieder zugelassen hatten. Doch durch die niedrigen Inzidenzwerte seien Lockerungen etwa beim Einkaufen im Einzelhandel ohne Test möglich.

Und eben auch im Sport würden die Coronaschutzmaßnahmen gelockert. Sport im Freien sei dann wieder ohne Personenbegrenzung erlaubt. „Das von uns erhoffte Ereignis, eine weiter sinkende Inzidenz, ist nun eingetreten“, so Köpke. „Nun können wir mit gutem Gewissen die Zentrale Sportanlage wieder für den Vereinssport und die Allgemeinheit öffnen. Die Sportlerinnen und Sportler mussten sich lange gedulden, nun ist die Öffnung aber sicher umsetzbar.“

