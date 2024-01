Neues Trio für den GSV Moers – einer kommt vom KFC Uerdingen

Moers Fußball-Bezirksligist GSV Moers startet in die Vorbereitung auf die Rückrunde und hat sich dafür mit drei Neuzugängen verstärkt.

Der GSV Moers hat zur Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga personell aufgerüstet. Mit Joel Preuß, Ava Kader und Anton Riegert präsentiert Moers die Winter-Zugänge zwei bis vier. Trainer Dirk Warmann freut sich über zwei Verstärkungen in der Offensive und ein Abwehr-Talent.

Bereits in der ersten Januarwoche trafen sich die GSV-Kicker, um sich beim Hallentraining auf den Moerser Stadtpokal vorzubereiten. Als Dritter gelang eine gute Platzierung und alle haben beim GSV das Turnier unverletzt überstanden. Nun steht die Restrunden-Vorbereitung an. Alle Spieler, die in der Halle nicht aufliefen, trainierten am Wochenende auf dem Platz. Dienstag kam dann erstmals in 2024 der gesamte GSV-Kader zusammen. Und der ist um drei Akteure gewachsen.

Preuß mit 32 Tore für den OSC Rheinhausen, 13 Treffer für Asterlagen

Bereits im Dezember hatten die Moerser die Verpflichtung von Emir Demiri von Landesligist SV Budberg bekanntgegeben. Nach Demiri kommt nun mit Joel Preuß ein weiterer offensiver Flügelspieler zum GSV. Der war mit 32 Toren für den OSC Rheinhausen zweitbester Torjäger der vergangenen Saison in der Kreisliga A und traf in der Hinrunde in 16 Spielen für TuS Asterlagen 13 mal, wechselt nun aber innerhalb der Bezirksliga zum GSV. Außerdem wird der Angriff der Grafschafter mit Stürmer Ava Kader verstärkt, der nach einem halben Jahr bei Liga-Konkurrent FC Neukirchen-Vluyn zum GSV zurückkehrt.

„Ava ist ein großer, kantiger Stürmer und damit ein ganz anderer Typ als die Stürmer, die wir haben“, so Warmann. „Ich hoffe, dass er schnell seinen Torriecher wiederfindet. Dann kann er für uns einen extremen Mehrwert haben.“ In sieben Einsätzen traf er zweimal für den FCNV. „Und ich bin auch sehr froh, dass wir mit Joel Preuß einen richtig torgefährlichen Flügelspieler dazubekommen“, sagt Warman. „Danke an dieser Stelle an TuS Asterlagen für die guten Gespräche rund um den Wechsel.“

Anton Riegert, 19-jährige Innenverteidiger vom KFC Uerdingen

Der dritte Zugang in dieser Woche kommt vom Traditionsverein und Oberligist KFC Uerdingen. So stand Anton Riegert noch in der Hinrunde im KFC-Kader. In Uerdingen spielte der 19-jährige Innenverteidiger zuvor auch in den Juniorenmannschaften, kam aber für die erste Mannschaft nicht zum Einsatz. Über den talentierten Abwehrmann, der beim GSV nun in den Männerfußball startet, sagt Warmann: „Das ist ein ganz toller Transfer mit richtig Potenzial.“

