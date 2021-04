Neuer Torhüter aus Gummersbach für HSG Krefeld Niederrhein

Am Niederrhein. Vor dem vierten Aufstiegsrundenspiel zur 2. Handball-Bundesliga hat die HSG Krefeld Niederrhein einen neuen Torhüter verpflichtet.

Vor dem vierten Spiel der Aufstiegsrunde in die 2. Handball-Bundesliga am Samstag (Anwurf: 19.30 Uhr) beim TuS 04 Dansenberg in Kaiserslautern hat die HSG Krefeld Niederrhein einen weiteren Torhüter verpflichtet. Lasse Hasenforther wechselt vom früheren Deutschen Meister VfL Gummersbach zum Kooperationspartner des Moerser SC. Der Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/23 gilt ligen-unabhängig.

Der 23-jährige Keeper soll mehr als ein Herausforderer für den erfahrenen Sven Bartmann (33/von Zweitligist Bayer Dormagen) im Tor der Eagles sein. Der hochtalentierte Schlussmann lief in der aktuellen Saison schon für das Gummersbacher Zweitligateam auf.

Mit 1,92 Meter Körpergröße und 90 Kilogramm Gewicht bringt der neue Eagles-Schlussmann Gardemaß mit und hat damit eine entsprechend große Arm-Spannweite. HSG-Sportleiter Stefan Nippes betont: „Mit Sven und Lasse haben wir nun ein optimales Gespann für das Tor gefunden.“

Viertelfinale für HSG Krefeld in Sichtweite

Für HSG-Trainer Maik Pallach gilt indes die volle Aufmerksamkeit dem vierten Aufstiegsrundenspiel heute Abend in Kaiserslautern. Mit einem Sieg würde das Niederrhein-Team einen großen Sprung in Richtung Viertelfinale machen. Beide Heimspiele gegen die HSG Hanau (27:26) und konnten die Schwarz-Gelben gewinnen, beim TV Willstätt reichte es trotz eines zeitweiligen Sechs-Tore-Vorsprungs nur zu einem 28:28.

Am nächsten Wochenende hat die HSG Krefeld/Niederrhein in der Siebener-Gruppe ihren spielfreien Tag. Weiter geht es erst am 13. Mai um 17 Uhr mit der Heimpartie gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen HC Oppenweiler/Backnang in der Krefelder Glockenspitzhalle. Abschluss in der Vorrundengruppe B wird die Partie am 16. Mai bei TSG Heilbronn-Horkheim sein. Die HSG muss unter die ersten Vier der Tabelle kommen, um ins Viertelfinale gegen einen Gegner der stärker eingeschätzten Gruppe A zu kommen.

