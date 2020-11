Nationalteam der Frauen trainiert nicht in Moers

Der vom 6. bis zum 13. November angesetzte Lehrgang der Hockey-Nationalmannschaft der Damen findet nicht in Moers statt. Stattdessen hat der Tross der nationalen Elite seine Zelte in Krefeld aufgeschlagen.

„Dort befindet sich ein offizieller Kaderstützpunkt, wir sind leider keiner“, erläutert Andreas Bögner, Hockey-Abteilungsleiter des Moerser TV. „Wir hatten gute Gespräche mit dem Sportamt und haben mit unserem zweiten Vorsitzenden Kato Kambartel, dem Oberarzt der Lungenklinik im Bethanien Krankenhaus, ja auch einen echten Fachmann als Fürsprecher. Aber leider sind die Statuten der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen in diesem Punkt eindeutig. Solche Lehrgänge dürfen derzeit nur in Leistungs- und Kaderstützpunkten stattfinden.“

Bereits der im Frühjahr in Moers geplante U16-Lehrgang des DHB fand nicht statt, wurde damals aber seitens des Verbandes komplett abgesagt. Nun wartet der Moerser TV noch auf die Entscheidung, ob in der aktuellen Pandemie-Situation in diesem Winter eine Hallensaison zustande kommt. Bis zur Frist hatten sich lediglich 38 Prozent der Mannschaften beim Westdeutschen Hockey-Verband dafür gemeldet. Der MTV würde mitspielen.