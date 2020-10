Beachhandball klingt nach Sommer, Sonne, Strand. Doch der schöne Gedanke ist nur schwer mit der aktuellen Situation in Einklang zu bringen, zumal die Tage im Herbst kürzer werden und die Temperaturen fallen. Aber Beachhandball gibt es natürlich weiter, nur Indoor, in der Halle. Diese Variante des Handballs findet immer größeres Interesse. Naina Klein, Torjägerin der Zweitliga-Frauen des TuS Lintfort, wurde jetzt für einen Lehrgang der Deutschen Nationalmannschaft nominiert. Eine überraschende, nicht alltägliche Einladung.

Der Deutsche-Handball-Bund (DHB) stellt schon seit Jahren eine Nationalmannschaft, die an Welt- und Europameisterschaften teilnimmt. So sollte es auch für Olympia 2020 in Japan sein, ehe die Corana-Pandemie den Sportlerinnen einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele wird das Team um Bundestrainer Alexander Novakovic neu formiert.

Nationalteam wird neu formiert

Naina Klein ist auch gerne im Sand unterwegs. Foto: TuS

Der DHB sucht daher momentan geeignete, junge Spielerinnen von der 1. Bundesliga bis hin zu 3. Liga, die Lust und Interesse haben, eine andere, spezielle Variante des Handballs zu lernen. Dazu bedarf es Spezialistinnen und so ist der Deutsche Handball-Bund wohl auch auf Naina Klein gestoßen.

Was die Verantwortlichen des DHB allerdings nicht wussten, ist die Tatsache, dass der TuS Lintfort über drei Beachplätze verfügt und das Naina Klein somit schon seit Jahren eine gutes „Verhältnis“ zum sandigen Untergrund aufgebaut hat. Die Zweitliga-Truppe trainiert in den Sommermonaten regelmäßig in der „Grube“, um sich konditionelle Grundlagen anzulegen – oder einfach nur so zum Spaß.

Der Lehrgang, der in der kommenden Woche vom 2. bis zum 4 November in Witten stattfindet, ist jedoch alles andere als Spaß. Hier wird Beachhandball auf allerhöchster Ebene gelehrt. Ob Naina Klein dann den Ansprüchen des Bundestrainers Alexander Novakovic genügt, wird sich zeigen. Ein tolles Erlebnis wird es ganz bestimmt.