Nachwuchs vom Moerser TV überzeugt beim Sport-Palast-Cup

Der ganz junge Leichtathletiknachwuchs vom Moerser TV überzeugt in Kamp-Lintfort beim Sport-Palast-Cup.

Moers. Die jüngsten Leichtathletinnen und Leichtathleten vom Moerser TV zeigen beim Sport-Palast-Cup in Kamp-Lintfort eindrucksvoll, was sie können.

Auch die jüngsten Leichtathletinnen und Leichtathleten vom Moerser TV konnten nun wieder zeigen, was sie drauf haben. Beim Sport-Palast-Cup in Kamp-Lintfort zeigte der MTV-Nachwuchs tolle Leistungen. Die Kinder kamen im Dreikampf mit drei ersten Plätzen, einem zweiten Platz und außerdem mit jeder Menge weiteren guten Platzierungen aus der Moerser Nachbarstadt zurück.

Dabei freute sich vor allem Lena Hör (W5). Als Jüngste meisterte sie ihren ersten Wettkampf und siegte dabei sogar. Stolz zeigte sie ihre Urkunde und Goldmedaille. Dieses Kunststück machte ihr prompt Lennart Klingemann (M8) nach. Ebenfalls in seinem ersten Wettkampf ging er als Sieger in seiner Altersklasse hervor. Dabei ließ er sowohl im Sprint über 50 Meter als auch im Ballwurf die gesamte Konkurrenz hinter sich, gewann den Dreikampf schließlich mit 80 Punkten Vorsprung.

Ein besonderer Tagessieg von Tirza Petry

Der dritte Tagessieg von Tirza Petry (W9) war ein besonderer. Sie war die einzige, die mit ihren 1030 Punkten die 1000-Punkte-Marke knackte. Sie sprintete in 8,31 Sekunden, sprang 3,55 Meter weit und warf den Ball auf 21 Meter.

In der Altersklasse M10 wurde Anton Tietze Zweiter. Dabei steigerte er sich beim Ballwurf auf gute 22 Meter. Nick Förster wurde dort Vierter mit tollen 30,5 Metern im Ballwurf. Ebenfalls Vierte wurde Maja Wieczorek (W9), die mit 2,94 Meter im Weitsprung und 14 Meter im Ballwurf überzeugte. Mia Hör wurde hier Fünfte, sprang erstmals auf 3 Meter im Weitsprung. Den sechsten Platz belegte Emmi Acar, ebenfalls in ihrem ersten Wettkampf.

Nina Neervort rennt richtig schnell

Nina Neervort (W10) rannte außerdem die 50 Meter in 8,70 Sekunden richtig schnell und warf den Ball auf gute 18,5 Meter. Im Mittelfeld platzierten sich schließlich noch Sophie Schröder als 12. und Emilia Heßler auf dem 13. Platz. Ein weiterer sechster Platz gelang Ariel Petry (M9), Theo Maas (M11) wurde 11. in seiner Altersklasse.

In der Altersklasse M12 siegte Leonard Pullig über 60 Meter Hürden in 11,45 Sekunden. Sein Bruder Bennet wurde in seiner neuen Bestzeit von 11,74 Sekunden Dritter. Genau wie im Weitsprung. 4,30 Meter: neue Bestleistung, Platz drei.

Vorbereitungswettkampf für die Nordrheinmeisterschaften

Beim Vorbereitungswettkampf für die Nordrheinmeisterschaften in Düsseldorf holten außerdem Kirill Zimich (M14) und Lukas Binn (M15) neue persönliche Bestleistungen im Stabhochsprung. Zimich packte 35 Zentimeter auf seine Bestleistung, sprang tolle 2,75 Meter. Lukas Binn steigerte sich um 15 Zentimeter auf gute 3,35 Meter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region