Nachwuchs des VfL Repelen vom Verband ausgezeichnet

Svea Rother (W13) und Isabel Bürkle (W12) vom VfL Repelen sind in ihren Altersklassen die Leichtathletinnen des Jahres 2020 der Region Nord des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein.

Die 12-jährige Isabel Bürkle gehört dem Talentteam der Region Nord an und begann im Jahr 2017 mit der Leichtathletik. Bei den Regions-Hallenmeisterschaften in Rhede stand sie im 60 Meter Sprint, 60 Meter Hürdensprint und Weitsprung ganz oben auf dem Treppchen. Corona-bedingt ging Isabel zudem nur beim Einladungswettkampf des Talentteams im August an den Start. Im Weseler Auestadion holte sie sich im Weitsprung mit 4,65 Meter, 60 Meter Hürdensprint ins 11,25 Sekunden sowie im 75 Meter Sprint in 11,81 Sekunden erneut erste Plätze.

Svea Rother, 13 Jahre alt, betreibt seit 2014 Leichtathletik. Die groß gewachsene Athletin kommt mit den technischen leichtathletischen Disziplinen gut zurecht. Beim Einladungssportfest in Wesel stieß Svea die 3kg Kugel auf 9,41 Meter, den 750g Diskus warf sie 22,86 Meter sowie den 400g Speer 32,38 Meter weit.

Beide Mädchen trainieren in der Trainingsgruppe von Gerd Albl und Christa Schinke. Die Region Nord zeichnet die Nachwuchsathletinnen mit einem Pokal und einer Urkunde aus.