Nach fünf Niederlagen: Neue Chance für den SV Neukirchen

Neukirchen-Vluyn. Das Schlusslicht der Handball-Verbandsliga, der SV Neukirchen, könnte bei Mitkonkurrent HSG Wesel am Sonntagabend die Trendwende einleiten.

Der SV Neukirchen ist am Tiefpunkt angelangt: Als punktloses Tabellenschlusslicht droht mittlerweile sogar der Kontakt zum rettenden Ufer abzureißen, trotz einer immer noch frühen Phase der Meisterschaft. Es muss sich dringend etwas ändern, damit die Handball-Verbandsliga-Saison nicht in einem Desaster endet. Und es gibt noch eine Chance, um die Trendwende einzuläuten, damit die nun anstehende mehrwöchige Herbstpause nicht komplett mies und unangenehm wird. Die Blau-Gelben treten Sonntag um 17 Uhr zu einem erneut richtungweisenden Match bei der HSG Wesel an.

Der jüngste SVN-Auftritt bei der 20:31-Heimpleite gegen Rhede war ziemlich grottig. Die Mannschaft fand überhaupt keine Einstellung, war spieltaktisch nicht auf der Höhe und leistete nicht den Mindestaufwand im kämpferischen und läuferischen Bereich. Die Deckung fand nie zu einer Einheit zusammen – zu oft bekamen die Rheder Angreifer nur braven Begleitschutz. Und im Angriff herrschte über weite Phasen ein ungeordnetes Durcheinander, mit viele unnötigen Einzelaktionen und individuellen Patzern – ganz zu schweigen von einer akzeptablen Trefferquote.

SVN-Trainer Oploh: „Die Niederlage hat gesessen“

„Ja, so dürfen wir uns nicht noch einmal präsentieren“, betont SVN-Trainer Chris Oploh. „Die Niederlage gegen Rhede hat gesessen und hebt nicht gerade die Stimmung.“ Die SVN-Spieler sind nun gefordert: entweder eine Reaktion zu zeigen oder sich gänzlich in ihr Schicksal zu ergeben. Die Einstellung und die Willenskraft sollten stimmen, um die nach wie vor vorhandenen Defizite zu kaschieren.

Mit Wesel geht es jetzt gegen eine Mannschaft, die ebenfalls in etlichen Bereichen limitiert ist. Der Verein gab deshalb vor der Saison einzig den Klassenerhalt als Ziel aus. Die Gastgeber (2:4 Punkte/zwei Spiele weniger) haben sich bisher allerdings in keinem Spiel hängen gelassen und stets ein großes Kämpferherz gezeigt.

Neukirchen: Erst einmal rennen und kämpfen

Das Team holt sich die nötige Motivation aus einer oftmals defensiv ausgerichteten Abwehr mit einem zuletzt regelmäßig überragenden Torwart Marius Hunting auf der Linie. Im Angriff trägt Daniel Weber die Hauptverantwortung im Rückraum, sorgt für die meisten Tore. Wesel wird mit Sicherheit alle Kräfte bündeln, kann sich mit einem Sieg über Neukirchen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz halten.

„Wir benötigen sicherlich ein solides Grundkonzept“, beschließt Chris Oploh. „Aber über allem steht die Einstellung und die Leidenschaft. Meine Jungs müssen zunächst einmal rennen und kämpfen, ansonsten wird es auch in Wesel ganz schwer.“

Abwehrchef Loer ist wieder zurück

Der SV Neukirchen kann wieder auf die Dienste von Christopher Loer zurückgreifen. Der Abwehrchef fehlte zuletzt aus privaten Gründen.

Dafür muss weiterhin Ken Lohmann wegen einer Bauchmuskelzerrung passen. Die Einsätze von Jens Niehoff (Sprunggelenk) und Tim Wirtz (Achillessehne) sind fraglich.