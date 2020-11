MSC-Trainer Rieskamp: „Sehr wichtig für den gesamten Sport“

Der Moerser SC hat in der 2. Volleyball-Bundesliga nach seinem Patzer zum Saison-Auftakt in Mondorf den linken Blinker gesetzt. Von den anschließenden vier Siegen bekamen die Anhänger der Adler jedoch nur noch zwei hautnah in der Halle mit. Die Corona-Schutzverordnung erlaubt den Zweitligisten zwar weiterhin, ihre Saison fortzusetzen, Zuschauer sind in den Hallen aber nicht mehr erlaubt.

Vor dem Erfolg in Braunschweig hatten die Moerser auch ihr erstes Heim-Geisterspiel bestritten und ließen dabei dem VV Humann Essen mit 3:0 keine Chance. Der MSC-Vorstand hatte sich im Vorfeld erstmals darauf verständigt, die Partie einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ex-Adler Daniel Wernitz lieferte mit seinem trops4-Produktionsteam einen Livestream an das Internet-Portal www.sporttotal.tv. Mit drei Kameras, Wiederholungen inklusive Slow-Motion sowie Kommentaren von Wernitz und Guido Lohmann aus dem MSC-Vorstand konnten die Fans die Partie kostenlos und ohne Anmeldung verfolgen.

Rund 2000 Zuschauer im Netz

Jetzt hat sporttotal.tv die offiziellen Zuschauerzahlen herausgegeben – eine höchst erfreuliche Angelegenheit für den Moerser SC: so liegen die Live-Klickzahlen beim Spiel Moers gegen Essen bei 1615. Die „Konserve“ wurde über das Archiv immerhin 357 mal angeklickt. Somit bekamen das „Produkt“ Moers vs. Essen insgesamt fast 2000 Interessenten auf den Bildschirm.

„Natürlich wäre es schöner, vor Leuten in der Halle zu spielen. Auch dafür macht man Sport“, sagt MSC-Trainer Hendrik Rieskamp. „Aber ansonsten ist der Livestream zurzeit sehr wichtig für den Verein, aber auch den gesamten Volleyballsport.“

Überzeugender Auftritt: Livestream-Produzent Daniel Wernitz (l.) mit Co-Kommentator Guido Lohmann aus dem Vorstand des MSC. Foto: Sabarz

Ob es für die Spieler einen Unterschied mache, vor Kameras zu spielen? „Sie stören nicht und dürften zumindest unterbewusst dafür sorgen, dass man sich – anders als in Braunschweig – in der Halle nicht so alleine fühlt, sondern gute Aktion viele hundert oder ja sogar tausend Menschen live mitbekommen. Das kann natürlich pushen.“

Rieskamp lobt zudem die Produktion unter der Regie von Daniel Wernitz, der in seinem ersten Trainerjahr in Moers ja noch selbst auf dem Feld stand. „Die Bilder sind professionell, die Kameras richtig positioniert, zudem wird gut kommentiert. Er hat einfach Ahnung von diesem Sport“, so der Adler-Trainer. „Und insgesamt ist das natürlich viel unterhaltsamer, als wenn ein Verein eine Kamera irgendwo oben auf die Tribüne stellt. Das kann man sich, wie auch beispielsweise in der Regionalliga beim Fußball, zwei Stunden lang nur sehr schwer angucken.“

Wichtiges Verfolgerduell am Samstag ebenfalls live

Hendrik Rieskamp ist gegen einen Liga-Stopp Auf der jüngsten Videokonferenz der Volleyball-Zweitligisten hatten sich sowohl bei den Herren als auch den Damen manche Vereine für einen sofortigen Stopp des Spielbetriebs ausgesprochen. „Natürlich geht die Gesundheit immer vor. Aber die Liga hat lange für diesen professionellen Status gekämpft und nun auch aufwendige und funktionierende Schutz-Konzepte umgesetzt“, so MSC-Trainer Hendrik Rieskamp. „Da wäre es kein gutes Signal für den Bundesliga-Volleyball, jetzt aufzuhören.“

Auch für MSC-Präsident Günter Krivec sind die Klick-Zahlen eine „erfreuliche“ Angelegenheit: „Wir wollen unseren Fans unbedingt unsere Spiele ins Haus bringen – auch wenn der Aufwand erheblich ist. Das Interesse ist offensichtlich sehr groß. Das motiviert für eine weitere Übertragung des so wichtigen Spiels gegen Neustrelitz – auch die Partie gegen Frankfurt wollen wir unseren Fans zeigen.“

Das große Interesse an der Partie Moers vs Essen lag sicher auch an dem Thema Revierderby – seit vielen Jahren beharken sich die beiden Teams intensiv. So werden ganz sicher auch die Fans in Essen beziehungsweise im westlichen „Kohlenpott“ zum Erfolg der Übertragung beigetragen haben.

Das Spiel am Samstag (18 Uhr) wird sicher auch eines mit großer Resonanz. Der MSC, noch auf Platz fünf, kann bei einem Sieg gegen Neustrelitz dessen zweiten Rang einnehmen und somit direkten Kontakt zu einem Aufstiegsplatz herstellen. Das Duell gegen die noch zählerlosen Juniors Frankfurt beginnt am Sonntag um 16 Uhr.