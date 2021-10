MSC-Trainer Rieskamp baut auch auf einen Spätzünder

Essen. Beim souveränen 3:0 bei VV Humann Essen steht Tim Ihde in der Start-Sechs des Volleyball-Zweitligisten Moerser SC. Der 30-Jährige ist Spätzünder.

Die Gelegenheit empfand Hendrik Rieskamp offenbar als eine günstige. In der muffigen Essener Sporthalle Wolfskuhle, die ja schon einmal zwei Jahre lang wegen dringlicher Sanierungsarbeiten gesperrt worden war, baute der Cheftrainer des Volleyball-Zweitligisten Moerser SC am Samstagabend auch auf Tim Ihde. Der Mittelblocker zählt seit vergangener Saison beim MSC nicht nur zu den Ergänzungsspielern. Der 30-jährige Menzelener ist auch ein Spätzünder, der erst vor sechs Jahren mit dem Volleyball beim Bezirksligisten SV Budberg angefangen hatte. Am Samstagabend beim VV Humann Essen bekam Ihde die seltene Gelegenheit eines kompletten Spieleinsatzes. Der Blondschopf machte seine Sache beim souveränen 3:0 (25:16, 25:16, 25:14) ohne Fehl und Tadel.

Gegen einen arg limitierten Gastgeber hatte Coach Rieskamp auf den erkälteten Lukas Schattenberg verzichtet, ließ dazu Außenangreifer Felix Orthmann und Mittelblocker Jan Breburda pausieren, die sonst zur Start-Sechs zählen. „Wir brauchen alle Spieler, deshalb brauchen auch alle Spieler eine gewisse Spielpraxis“, hob der Trainer mit Blick auch auf Tim Ihde hervor. Der bekam nach nur 74 Spielminuten, die der Weg zum vierten MSC-Saisonsieg in Essen gedauert hatte, auch sein Lob: „Tim hat das gut gemacht.“

Ehemaliger Jugendfußballer des VfB Homberg

Der Debütant hatte im Match zügig auch seinen ersten Punkt per Schieber zum 5:3 im Startsatz verbucht, fügte sich dazu vorrangig am Netz gut ins Team ein. „Die Mannschaft unterstützt einen ja auch in allen Belangen, da fühle ich mich beim MSC schon gut aufgehoben“, versicherte Tim Ihde nach dem vierten Saisonsieg im vierten Spiel. Der merkte aber auch, hörbar bescheiden, an: „Ich bin ein eher kritischer Mensch und kann mit mir nur schlecht wirklich zufrieden sein.“

Beim Moerser SC macht der neue Zuspieler Marcin Kapusniak bisher einen sehr guten Eindruck – auch beim 3:0 in Essen am Samstagabend. Foto: Jürgen Sabarz

Heiß auf Volleyball und den MSC frei übersetzt: Die 2. Bundesliga ist für den ehemaligen Jugendfußballer des VfB Homberg schon eine hohe Hausnummer. Was das Moerser Rückkehr-Vorhaben in die Bundesliga anbetrifft, hält sich Tim Ihde denn auch lieber zurück. „Ich habe noch nicht alle Teams der Liga live gesehen, um ein Urteil abgeben zu wollen, ob wir am Ende wirklich Meister werden können. Essen hat ja wegen Corona zwei Saisons kaum gespielt und ist sicher nicht der richtige Maßstab.“

Marcin Kapusniak beim Moerser SC der beste Spieler

Und doch galt es, gegen klar unterlegene Humänner eine gute, konzentrierte Leistung zu zeigen. Das gelang dem MSC über weite Strecken. Der Sieg war in keinem der drei Gewinnsätze in Frage gestellt. Die Moerser machten auffallend wenig Fehler im Aufschlag, zwangen Essen so zum bisweilen mühseligen Unterfangen, eigene Punkte kreieren zu müssen. Dazu hatten die Gastgeber enorme Schwierigkeiten in der Annahme, wechselten zudem früh auf der Zuspielerposition hin und her.

Es half aber alles nichts. Der MSC entpuppte sich über Marvin Prolingheuer, Chris Carter und Kollegen als zu dominant. Dazu verteilte Zuspieler Marcin Kapusniak die Bälle erneut präzise, punktete auch einige Male selbst und wurde am Ende als bester Spieler des Abends ausgezeichnet.

MSC-Start-6: Kerstin, Brentel, Carter, Ihde, Prolingheuer, Kapusniak; Libero: Illmer; eingewechselt: Maciejewicz.