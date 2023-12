Moritz Paul lässt SV Budberg in der Schlussminute jubeln

Rheinberg Mit dem späten 2:1 über Blau-Weiß Mintard überwintert der Aufsteiger in der Fußball-Landesliga auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Was für ein Finale – das letzte Spiel des Jahres hat Fußball-Landesligist SV Budberg denkbar emotional gewonnen. Mit der allerletzten Aktion erzielte Moritz Paul am Freitagabend den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) gegen Blau-Weiß Mintard. Damit überwintert der Aufsteiger unabhängig von den restlichen Spielen an diesem Wochenende auf einem Nichtabstiegsplatz.

SV Budberg mit Mittelfeldmotor Lennart Hahn in der Startelf

Bei den Budbergern kehrte Mittelfeldmotor Lennart Hahn nach zwei Spielen zurück in die Startelf. Auch Emir Demiri, dessen Winterwechsel zum GSV Moers unter der Woche bekannt wurde, durfte noch einmal von Beginn an auflaufen. Leicht verletzt musste er allerdings nach rund einer Stunde ausgewechselt werden und wurde nach zehn Jahren beim SVB mit Applaus vom Publikum verabschiedet.

Beim SV Budberg war Lennart Hahn (rechts) wieder gut im Spiel. Foto: Arnulf Stoffel / Moers

In einem von Beginn an intensiven und umkämpften Spiel ging Budberg bereits in der elften Minute in Führung. Lennart Hahn traf mit einem trockenen Schuss aus etwa zwölf Metern. In der Folge war SVB-Torjäger Moritz Paul mit einem Schuss (16.) und einem Kopfball (18.) nah dran, zu erhöhen. Im Laufe der ersten Halbzeit arbeiteten sich die Gäste zurück in die Partie. In der Schlussphase glich Fatih Koru dann mit einem strammen Distanzschuss auch nicht ganz unverdient zum 1:1-Pausenstand aus (37.).

Siegchancen in der Endphase auch für Mintard

In der zweiten Halbzeit taten die Budberger etwas mehr für das Spiel, waren dabei aber selten torgefährlich, während Mintard den einen oder anderen aussichtsreichen, aber ebenfalls erfolglosen Nadelstich setzte. Die Schlussminuten waren jedoch nochmal ereignisreich. Beide Mannschaften hatten kurz vor Ende der regulären Spielzeit jeweils eine Chance zum Siegtor. Auf Budberger Seite vergab der eingewechselte Emanuel Amissah. Besser machte es Moritz Paul, der in der siebten Minute der Nachspielzeit eine Flanke von Benedikt Franke zu seinem 20. Saisontor einköpfte. Vor allem aber zum Budberger Heimsieg, denn das Spiel wurde anschließend gar nicht erst wieder angepfiffen.

SV Budbergs Trainer Tim Wilke: Hatten das Spielglück auf unserer Seite

Budbergs Trainer Tim Wilke sagte anschließend: „Der Gegner hat uns alles abverlangt. Ich fand, dass wir insgesamt mehr vom Spiel hatten, muss aber zugeben, dass Mintard von den Chancen her mindestens auf Augenhöhe war. Am Ende hatten wir das Spielglück auf unserer Seite. Das Tor von Moritz war der Moment, der irgendwie nochmal das ganze Jahr in einer Situation widerspiegelt.“

SV Budberg: Anders – Twardzik, Pinske, Severtih, Kömpel – Hahn, Eckhardt (90. Warnke), Terfloth – Nowak (78. Amissah), Paul, Demiri (61. Franke).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region