Moerserin Ute Ritte stellt einen neuen Europarekord auf

Ute Ritte ließ sich in Wipperfürth von ihren Kniebeschwerden nicht aufhalten.

Moers. Die Moerser Stabhochspringerin Ute Ritte hat beim Sportfest in Wipperfürth einen Freiluft-Europarekord in der Altersklasse W70 aufgestellt.

Die Moerser Stabhochspringerin Ute Ritte hat einen neuen Freiluft-Europarekord in der Altersklasse W70 aufgestellt. Beim traditionellen Günter-Stein-Gedächtnissportfest in Wipperfürth sprang Ritte trotz einer leichten Knieverletzung die 2,30 Meter im zweiten Versuch und übertraf damit die alte Bestmarke von 2,22 Metern. Die Anfangshöhe 2,10 Meter sowie die 2,20 Meter hatte die Moerserin jeweils im ersten Versuch gemeistert. An den 2,40 Metern scheiterte die 70-Jährige diesmal noch.

Vor fünf Jahren war ihr an gleicher Stelle bereits ein Rekordsprung gelungen, als sie den Europarekord der Altersklasse W65 auf 2,70 Meter schraubte. Eine Marke, die heute immer noch Bestand hat.

Auch ihr Ehemann Wolfgang Ritte war mit seinem Saisoneinstand in Wipperfürth zufrieden. Obwohl er in den vergangenen Wochen nur sehr eingeschränkt trainieren konnte, beendete der 69-Jährige den Wettkampf mit übersprungenen 3,40 Metern.

