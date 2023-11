Moerserin Mina Hodzic scheidet erst im Finale aus

Moers Im spanischen Nules findet die 22-jährige Tennisspielerin beim mit 15.000 Dollar dotierten ITF-Turnier zu alter Stärke zurück.

Die 22-jährige Moerser Tennisspielerin Mina Hodzic, die für den TC Bredeney startet, musste im spanischen Nules beim mit 15.000 Dollar dotierten ITF-Turnier im Einzel erst im Finale die Segel streichen. Dort unterlag sie der Spanierin Angela Fita Boluda mit 4:6 und 3:6, wobei sie im ersten Satz beim Stande von 4:4 zwei Breakbälle nicht nutzen konnten. Im zweiten Durchgang reichte Fita Boluda ein Break, um am Ende jubeln zu können.

Nach einem Jahr voller Verletzungen

Damit zeigt sich Hodzic nach einem Jahr voller Verletzungen auf dem Weg zu alter Stärke. Um im Turnier starten zu können, musste Mina Hodzic drei Qualifikationsspiele bestreiten. Die gewann sie gegen die Spanierin Victoria Tamarit mit 6:0, 6:1, gegen die Italienerin Marcella Dessolis mit 6:2, 6:0 und schließlich mit Ana Giraldi Requena gegen eine weiter Spanierin mit 6:1, 6:0. Im Hauptfeld setzte sich die Moerserin in Runde eins gegen ihre an Nummer fünf gesetzte deutsche Doppelpartnerin Chantall Sauvant mit zweimal 6:4 durch. In Runde zwei schlug Hodzic nach Startschwierigkeiten die Spanierin Carmen Lopez Martinez mit 3:6, 6:1, 6:3 und im Viertelfinale warf sie in nur 49 Minuten mit 6:0, 6:2 mit Ruth Roura Lavines eine weitere Spanierin aus dem Wettbewerb und zog ins Halbfinale ein.

Dort ging es gegen die Britin Sarah Tatu ordentlich zur Sache. Mina Hodzic lag im ersten Satz mit 2:0 Spielen vorne, Sarah Tatu konterte zum 5:2. Doch die Moerserin holte sich mit 7:1 im Tiebreak den Durchgang. Am Ende siegte sie mit 7:6, 1:6 und 6:3 und zog ins Finale ein.

Im Doppel an der Seite von Chantall Sauvant

Mit einer Wild Card an der Seite von Chantall Sauvant gewann Mina Hodzic außerdem in der ersten Runde im Doppel gegen die an vier gesetzten Xenia Bandurowska aus Polen und Marie Metraux aus der Schweiz mit 6:2, 6:0. Gegen die Serbin Michaela Djakovic und der Deutschen Laura Bohner zogen sie mit 6:3, 6:1 ins Halbfinale ein, wo sie den an eins gesetzten ukrainischen Schwestern Maryna und Nadiia Kolb mit zweimal 4:6 unterlegen waren.

Mit diesen Erfolgen kehrt Mina Hodzic zurück in die Weltrangliste im Einzel und Doppel, weiß Mutter Zorana Hodzic. „Das Wichtigste ist, dass sich ihr Arm völlig verheilt anfühlt. Somit ist zu hoffen das sie bald wieder zur alte Spielstärke kommen wird“, freut sich Mama Hodzic.

