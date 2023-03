Moerserin Aulona Nuhaj will zu den Deutschen Meisterschaften

Moers. Die 14-jährige Moerserin Aulona Nuhaj vom GRMSV Moers hat sich im 1er-Kunstradsport einiges vorgenommen. Etwa bei die Deutschen Meisterschaften.

Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers hatte sich am Jahresanfang vorgenommen, beim 3. Junior Masters dabei zu sein. Immerhin fahren dort die Juniorinnen im 1er-Kunstradsport die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften aus. Wie berichtet, hatte sie sich mit einer Bestleistung bei den Bezirksmeisterschaften sogar die Teilnahmeberechtigung für die komplette Junior-Masters-Serie gesichert.

In Kirchdorf an der Iller hatte die 14-jährige Moerserin nun ihren ersten Auftritt auf nationaler Ebene in der Juniorinnen-Klasse. Zwar ging sie mit den niedrigsten eingereichten Startpunkten der insgesamt 19 Teilnehmerinnen in diesen Wettbewerb, doch wichtig war, was am Ende dabei herauskam. Aulona Nuhaj sollte vorrangig etwas von dieser besonderen Atmosphäre eines großen Wettkampfs schnuppern. Doch sie zeigte sich trotz ungewohnte Umgebung mit den Zuschauern unmittelbar an der Fahrfläche eher beeindrucken.

Nationale Jury kann kaum Punkte abziehen

Aulona Nuhaj spulte ihr fünfminütiges Programm ohne Bodenberührung ab. Die nationale Jury hatte kaum Möglichkeiten, Punkte abzuziehen. Das GRMSV-Talent blieb zwar knapp unter ihrer Bestleistung, doch die Konkurrenz musste nachlegen. Am Ende sprang der Platz 17 heraus – und damit eine Verbesserung um zwei Ränge.

Samstag, 1. April, startet Aulona Nuhaj nun in Lemgo beim 2. Junior-Masters. Sie muss aber abends nach Hause fahren, weil Sonntag, 2. April, das Heimspiel auf dem Programm steht. Dann startet vom GRMSV unter anderem Aulona Nuhaj beim 36. Niederrheinpokal im Enni-Sportpark. Los geht es um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei, fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region