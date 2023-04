Moerserin Aulona Nuhaj startet bei Deutschen Meisterschaften

Moers. Die 14-jährige Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers startet im Hallenradsport bei den Deutschen Meisterschaften.

Die 14-jährige Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers musste mit dem 3. Junior Masters im Hallenradsport in Nufringen bei Böblingen die letzte Hürde Richtung diesjähriger Deutschen Meisterschaften der Junioren meistern. Und das schaffte das Talent eindrucksvoll in ihrem ersten Juniorinnenjahr. Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als optimal. In ihrer Disziplin bekamen von 29 gemeldeten 1er-Kunstradfahrerinnen lediglich 20 die Startberechtigung für die Nationalen Titelkämpfe.

Aulona Nuhaj musste als fünfte Starterin auf die Fahrfläche und ihr Kunstrad-Trainerteam mit den erfahrenen Schwestern Alina und Anika van Zütphen versuchte ihr im Vorfeld den Druck und die Nervosität zu nehmen. „Es wäre schon ein gutes Polster, wenn Aulona in die Nähe der Punktzahl kommt, die sie auf den letzten beiden Junior-Masters ausgefahren hat“, erinnerte Alina van Zütphen vor dem Wettkampf an die beiden guten Vorstellungen zuletzt.

Gleichgewichtsprobleme gemeistert

Als Aulona Nuhaj ihre fünfminütige Kur begann, herrschte absolute Ruhe in der großen Sporthalle – mit Außnahme der Kürmusik von Eros Ramazotti. Nach dem ersten Drittel ihres Programms hatte die internationale Jury kaum Gelegenheit zum Punktabzug. Doch in der Mitte ihrer Kür hatte sie beim Sattelstand Gleichgewichtsprobleme, wäre beinahe gestürzt – konnte diese schwierige Situation allerdings glänzend meistern.

So zeigte sie den Rest ihrer Übungen ganz souverän und blickte zu recht hoffnungsvoll auf die Anzeigentafel. „Gerade mal fünf Punkte Abzug, auf einem Event beim dem ein Sportler so unter Druck steht, ist schon hervorragend“, jubelte schließlich auch GRMSV-Sprecher Ralf van Zütphen nach Aulona Nuhajs gelungenem Auftritt.

Schauen, was die Konkurrenz macht

Danach mussten sich die Moerser gedulden und schauen, was die Konkurrenz macht. Nach den folgenden fünf Starterinnen stand Aulona Nuhaj immer noch an erster Stelle, was bedeutete, dass die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften der Junioren in trockene Tücher war. Aber ihre Topleistung wurde noch mehr belohnt. Im Endklassement verbesserte sie sich um satte zwölf Platzierungen und wurde Zwölfte ihrer Disziplin.

„Jetzt können wir für die DM im württembergischen Albstadt planen, denn aus dem Hoffen ist Dank Aulonas persönlicher Fahrkunst, Wirklichkeit geworden“, freute sich Radsportleiterin Anika van Zütphen für ihren Schützling. Die DM ist am ersten Maiwochenende.

