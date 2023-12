Moerser TV startet mit Neuzugang in vierthöchste Spielklasse

Moers Samstag geht es für den Aufsteiger in der 2. Hallenhockey-Regionalliga los. Ziel ist es, sich in der Spielklasse zu halten.

Mit einem Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve von Uhlenhorst Mülheim eröffnet der Moerser TV am Samstag (20 Uhr, Sporthalle Römerstraße 661) die Saison in der 2. Regionalliga, immerhin die vierthöchste Hallenhockey-Spielklasse in Deutschland. Hier warten außerdem der Aachener HC, der Marienburger SC und die zweiten Mannschaften von Schwarz-Weiß Köln und vom Düsseldorfer HC auf den MTV. In insgesamt zehn Spielen kämpfen die Moerser also darum, als Aufsteiger aus der Oberliga am Ende jenseits der beiden Abstiegsplätze einzulaufen.

Schwieriges Startprogramm für den Moerser TV

Nach einer intensiven und erkenntnisreichen Vorbereitung traut sich das Trainerteam mit Frank Wagner und Frank Willems aber auch, optimistisch nach oben zu schauen. In den Tests wurde durchaus gegen Mannschaften gespielt, die in den nächsthöheren Spielklassen antreten und bei denen man auch gute und erfolgreiche Spiele absolvieren konnte. Die ersten Pflichtpartien haben es für den MTV auch direkt in sich, denn es geht in den ersten drei Spielen gegen Uhlenhorst sowie die Aufstiegsaspiranten Aachen und Marienburg.

Ein Neuzugang steht im Team des Moerser TV

Auch wenn es noch ein verletzungsbedingtes Fragezeichen im Kader der Schwarz-Gelben gibt, wird man voraussichtlich zum Beginn der Saison aus dem Vollen schöpfen können. Der Torhüter Fabian Braun, gestärkt durch personalisiertes Torwarttraining, bildet den Schlusspunkt vor der Abwehr um Timo Wisomirski, Daniel Bongers, Johnny Kruschka und Paul Nacken.

Im Mittelfeld gibt es den einzigen Neuzugang, wobei dieser ein alter Bekannter ist: Der 18-jährige Finn Embers kommt nach vier Jahren zurück zu seinem Heimatverein, bei dem er als Kind das Hockeyspielen gelernt hat. Er verstärkt das Mittelfeld um Niclas Garms. Im Sturm stehen René Kramhöller, Kevin Altmicks und Tim Wagner parat. Erweitert wird dieser Kader durch Fabian Hoppstock und Jannik Lahn.

Moerser TV: Neun Spiele bis Anfang März

Der MTV-Spielplan in der Übersicht: 10. Dezember, 14 Uhr: Aachener HC - MTV; 17. Dezember, 17 Uhr: MTV - Marienburger SC; 14. Januar, 18 Uhr: Düsseldorfer HC II - MTV; 21. Januar, 16 Uhr: MTV - Schwarz-Weiß Köln II; 26. Januar, 20 Uhr: Uhlenhorst II - MTV; 4. Februar, 17 Uhr: MTV - Aachener HC; 18. Februar, 16 Uhr; Marienburger SC - MTV; 25. Februar, 16 Uhr: MTV - DHC II; 3. März, 14 Uhr: Schwarz-Weiß Köln II - MTV.

