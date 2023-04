Moerser TV mit erfolgreichem Leichtathletik-Saisonauftakt

Moers. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten vom Moerser TV starten in Grefrath-Oedt und in Kevelaer in die neue Saison – Bestleistungen inklusive.

Felix Klöckner (M15) ging in Kevelaer über die 80 Meter Hürden und über 100 Meter an den Start. Insbesondere im Hürdensprint wollte er die direkte Qualifikation von 11,40 Sekunden für die Deutschen U16-Meisterschaften Ende Juli in Stuttgart laufen. Am Ende ließ er mit einer überragenden Zeit von 10,86 sec die Konkurrenz hinter sich, pulverisierte seine Hürdenbestzeit und setzte sich an die Spitze der deutschen Bestenliste.

Über 100m lief er in 11,63 sec ebenfalls die DM-Norm. „Dies ist schon ein starker Einstieg, aber ich sehe noch Luft nach oben“, freute sich sein Trainer Klaus Kiep auch schon auf die Zukunft.

Imke Martini und Emma Wall

Ein packendes Duell lieferten sich Imke Martini und Emma Wall (beide W14) über 80m Hürden. Sie belegten die ersten beiden Plätze in tollen 12,73 sec und 12,80 sec. Mit diesen Zeiten sind sie im Landesverband gant vorne mit dabei. In Oedt liefen sie über 100m gute 13,03 sec und 13,39 sec zum Auftakt.

Julian Kambartel (MU20) und Damian Schmidt (MU18) siegten ebenfalls in ihren Altersklassen über 110m Hürden in 15,97 sec und 15,59 sec. Für Damian Schmidt war es der erste Lauf über die 110m Hürden-Strecke. Einen weiterern Sieg über 60m Hürden holte Leonard Pullig (M12) in neuer Bestzeit von 11,39 sec. Sein Zwillingsbruder Bennet Pullig lief in 11,75 sec neue Bestzeit. Insgesamt präsentierte sich der Moerser TV als einer der stärksten Vereine im Hürdensprint in der gesamten Region.

Staffeln nehmen sich viel vor

Die 4x100m Staffel der WU16 in der Besetzung Fiona Pullig, Emma Wall, Imke Martini und Mina Lenz hatte sich ebenfalls viel vorgenommen. In Oedt hatte der letzte Wechsel nicht geklappt, das Quartett wurde in 52,76 sec Zweiter. In Kevelaer sollte es besser laufen. Sie kamen mit großem Vorsprung und einer Verbesserung um eine Sekunde ins Ziel – hatten aber den Wechselraum überschritten und wurden disqualifiziert. Imke Martini zeigte hier einen bärenstarken Kurvenlauf. Besser machte es die 4x100m-Staffel der WU18 mit Lea Heerink, Lilly Stockhorst, Marlin Kubeck und Charlotte Pontow. Das MTV-Quartett siegte in guten 51,80 sec.

Tolle neue Bestzeiten über 100m liefen außerdem Natalie Kleinhietpaß (W14) in 13,78 sec und Lea Heerink (WU18) in 13,92 sec. Heerink hatte aber leider etwas zu viel Rückenwind.

