Moerser TV ist in der 2. Hockey-Regionalliga weiter punktlos

Moers Auch im neuen Jahr wartet die Hallenhockey-Mannschaft vom Moerser TV nach ihrem Aufstieg in die 2. Regionalliga auf den ersten Punkt.

„Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu“, hatte einst Fußballer Jürgen „Kobra“ Wegmann gesagt. So ähnlich müssen sich momentan wohl die Hallenhockeyspieler vom Zweitregionalliga-Aufsteiger Moerser TV fühlen. Haben sie vor der Winterpause regelmäßig den Spielbeginn verschlafen, hielten sie nun im ersten Spiel des neuen Jahres und dem letzten der Hinrunde beim Tabellennachbarn Düsseldorfer HC II nach dem frühen 0:1-Rückstand (5. Minute) gut dagegen, mussten sich aber am Ende in der Landeshauptstadt mit 5:7 (2:5) erneut geschlagen geben.

Es läuft auch nach der kurzen Winterpause nicht wirklich rund beim MTV. Die Partie in Düsseldorf war eine wichtige. Immerhin stand der Gegner lediglich einen Platz vor den Moersern, die allerdings gerade dabei sind, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren. Der MTV bildet nun zum Abschluss der Hinrunde das punktlose Tabellenschlusslicht, SW Köln II steht mit vier und der Düsseldorfer HC II nun mit sechs Zählern davor.

Es geht eigentlich ganz prima los

Dabei fing es, abgesehen vom Gegentreffer, diesmal richtig prima an, auch wenn Moers auf Tim Wagner verzichten musste. „Der lag flach, fehlte uns schon“, so Papa und Trainer Frank Wagner. Per Strafecke sorgte Timo Wisomirski dann aber für den 1:1-Ausgleich und Daniel Bongers brachte die Gäste fünf Minuten später sogar in Führung. Es lief. Moers ging mit diesem verdienten Vorsprung in die Viertelpause. Doch für Ruhe sorgte das nicht. Im Gegenteil.

Verunsichert und nervös startete der MTV ins zweite Viertel, leistete sich einige Unaufmerksamkeiten, die Düsseldorf sofort bestraft. Von der 15. bis zur 21. Minute kassieren die Gäste vier Gegentore und lagen nun mit 2:5 im Hintertreffen. Doch mit ihren Toren hielten René Kramhöller per Strafecke (40.) und Johnny Kruschka aus dem Spiel heraus (44.) den Moerser TV im Spiel. Mit dem 4:5 ging es ins letzte Viertel.

Im Schlussviertel wird es richtig hektisch

Nun wurde es hektisch. Beide Teams wollten den Sieg unbedingt. Düsseldorf traf zuerst, erhöhte auf 6:4 (54.). In dieser Phase verschossen die Gäste auch noch eine Strafecke. Nun nahmen die Moerser Goalie Fabian Braun für einen weiteren Feldspieler aus dem Tor. Und in der 58. Minute verkürzte der MTV einmal mehr durch René Kramhöller zum 5:6. Doch wieder wurde die Aufholjagd nicht belohnt. Düsseldorf traf zum entscheidenden 7:5 in der letzten Spielminute und der MTV kassiert eine weitere unnötige Niederlage.

„Diesmal hatten wir die Phase, in der wir die Gegentore kassieren, nicht am Anfang, sondern mittendrin“, war auch MTV-Coach Frank Wagner alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis. „Diese Phase ist dann auch noch um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, weiß der Trainer, dass die Tore durch eigene Fehler möglich waren. „Es lief eigentlich alles richtig gut für uns, wir waren frohen Mutes – und dann kamen diese bekloppten Minuten.“

Frank Wagner will nun unbedingt am nächsten Wochenende die ersten drei Punkte einsammeln. Dann kommt die 2. Mannschaft von Schwarz-weiß Köln nach Moers. Und das wird wieder ein wichtiges Spiel für den MTV.

SO HABEN SIE GESPIELT

Fabian Braun – Timo Wisomirski 1, Paul Nacken, Johnny Kruschka 1 – Finn Embers, Niclas Garms – René Kramhöller 2, Kevin Altmicks, Daniel Bongers 1, Fabian Hoppstock.

