Moerser TV glänzt bei den Nordrhein-Seniorenmeisterschaften

Moers. Der Moerser TV nutzt die Nordrhein-Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach zur Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften Mitte August.

Die Nordrhein-Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach waren für den Moerser TV eine ernsthafte Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften Mitte August. Die Generalprobe im Grenzlandstadion verlief prima. Was im kulturellen Bereich aber als schlechtes Omen gewertet wird. Der MTV erfreute sich aber lieber an einem starken Team, das top Leistungen mit etlichen Qualifikationen zeigte. Sprinterin Andrea Martini, in der Altersklasse W40, und Hochspringerin Sabine Heerink (W55) stachen dabei heraus.

Martini pulverisierte ihre Bestzeiten. In 13,66 Sekunden wurde sie Vizemeistern über 100 Meter, mit 28,40 sec holte sie sich über die doppelte Distanz den Titel der Nordrheinmeisterin. Heerink siegte ebenfalls mit neuer Bestleistung von 1,41 Metern. Zweite in der Altersklasse wurde Vereinskollegin Claudia Tolksdorf mit 1,23 Metern. Tolksdorf siegte außerdem im Kugelstoßen mit 9,41 Metern und im Diskuswurf mit 19,13 Metern.

Zahlreiche Bestleistungen fallen

Rasa Schmidt (W50) siegte über 100 Meter in Bestzeit von 16,54 sec, wurde mit 20,04 Meter Dritte im Speerwurf. Sabrina Hör (W35) gelang der Doppelsieg über 100 Meter Hürden in 17,27 sec und mit 30,46 sec im Sprint über 200 Meter. Im Weitsprung wurde sie mit 4,66 Metern Dritte. Katja Wygoda (W45) startete nach langer Knieverletzungspause erstmals wieder über 100 m, wurde in 15,60 sec Zweite.

Mario Wall (M40), im Wettbewerb einziger männlicher MTV-Vertreter, wurde in 4:46,29 Minuten über 1500 Meter Vierter.

