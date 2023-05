Moerser TV freut sich nun auf die deutschen Meisterschaften

Moers. Wenn die Leichtathletik-Regionsmeisterschaften anstehen, darf der Moerser TV nicht fehlen. Und er ist in Rhede der erfolgreichste Verein.

Der Moerser TV war der erfolgreichste Verein bei den Leichtathletik-Regionsmeisterschaften in Rhede. Die MTV holte 24 Titel, etliche Podestplätze und obendrein vier weitere Qualifikationen für Deutsche Meisterschaften, hat damit mittlerweile 15 Normen für die Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich erzielt.

Im Hürdenlauf sicherte sich Julian Kambartel (MU20) über 110 Meter Hürden in 15,23 Sekunden als Regionsmeister die DM-Qualifikation für Rostock. Vereinskollege Damian Schmidt bestätigte über die gleiche Strecke in 15,09 sec als Regionsmeister in der U18 die Quali-Zeit für die DM. Die hatte er vergangene Woche in Emmerich geholt. In der Altersklasse M15 siegte Lukas Binn über 80m Hürden in 12,18 sec, knapp über seiner Bestleistung. In der Frauenklasse gewann Sabrina Hör über 100m Hürden in 17,13 sec mit neuer Bestzeit. Die knackten auch die neuen Regionsmeisterinnen Marlin Kubeck (WU18) mit 15,48 sec und Mina Lenz (W15) in 12,94 sec über die 80m Hürden. In der Altersklasse W14 war das Podest in MTV-Hand: Imke Martini siegte in 12,45 sec vor Emma Wall und Natalie Kleinhietpass.

Mina Lenz bleibt im Weitsprung knapp unter fünf Meter

Lenz blieb im Weitsprung als Siegerin mit 4,96m knapp unter fünf Meter. Auch Emma Wall siegte mit 4,95m in ihrer Altersklasse.

Marlene Fenster (WU20), die gerade ihr Abi gemacht hat, wurde mit guten 4,80m Zweite. Julian Kambartel (MU20) siegte mit 6,12m.

Imke Martini gewann in 12,69 sec den 100m Sprint. Natalie Kleinhietpass wurde in 13,71 sec Dritte. Lilly Stockhorst (WU18) blieb mit 12,97 sec das erste Mal unter der 13 Sekunden und siegte – wegen zu starkem Rückenwinds gab es für beide aber keine neue Bestzeiten. Diese stellte sie aber im abschließenden 200m Lauf mit tollen 26,35s auf. Mika Mulder (MU18), der die Quali über 100m für Rostock bereits in der Tasche hat, siegte in 11,34 sec und lief über 200m in 22,58 sec ebenfalls die DM-Norm.

Zwei 4x100m Staffeln vom Moerser TV schaffen die DM-Quali

Zwei weitere Qualifikationen zur DM holten die 4x100m Staffeln vom Moerser TV. Die MU18-Staffel mit Lukas Binn, Felix Klöckner, Mika Mulder und Damian Schmidt siegte in 43,38 sec und landete damit auf Platz eins der deutschen Bestenliste.

Auch die Seniorinnen-Staffel mit Rasa Schmidt, Sabine Heerink, Melanie Klöckner und Claudia Tolksdorf knackte mit 64,30 sec die erforderliche Norm für die Deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach. In der weiblichen U18 wurde die MTV-Staffel mit Fiona Pullig, Lilly Stockhorst, Marlin Kubeck und Lea Heerink trotz suboptimaler Wechsel Regionsmeisterinnen.

Weitere Regionstitel holen die Werferinnen und Werfer

Weitere Titel gab es von den Werferinnen und Werfer. Lea Heerink (WU18) übertraf im Kugelstoßen nicht nur zum ersten Mal die zehn Meter, sondern ließ mit 10,25m die Konkurrenz deutlich hinter sich. Hanna Schiebener (W14) steigerte sich als Zweite auf 7,29m. Ihr Trainingspartner Philip Klarhöfer (M14) wurde bei 27,97m mit dem Diskus Regionsmeister, genau wie Lukas Bandurski (M14) und Julian Kambartel (MU20) im Speerwurf.

Theo Tietze (M15) gewann in 2:14,29 min die 800 Meter. Katharina Pontow (W14) begann zu langsam, wurde in 2:35,96 min Vizemeisterin. Fiona Pullig (W15) wurde über 100m in 13,57 sec und im Weitsprung mit 4,61m jeweils Dritte. Marlin Kubeck (WU18) konnte als Regionsmeisterin in ihrem ersten 400m-Lauf mit 61,02 sec die 60 Sekunden-Marke nicht knacken.

Zwei weitere Regionstitel holte in Oberhausen Leonard Pullig (M12) über 75m und im Diskuswurf.

