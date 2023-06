Moerser TV feiert Kantersieg dank René Kramhöller

Moers. Nach dem Sieg beim Schlusslicht hat Oberligist Moerser TV den Klassenerhalt selbst auf dem Schläger. Riesenanteil daran hatte René Kramhöller.

Am vorletzten Spieltag in der Hockey-Oberliga (Gruppe B) waren die Herren des Moerser TV beim abgeschlagenen und schon lange abgestiegenen Schlusslicht VfB Hüls zum Siegen verdammt. Denn die Konkurrenz aus Essen im Tabellenkeller hatte zuvor gepunktet und war so bis auf einen Punkt an die Moerser herangerutscht. Allerdings war die Aufgabe kein Selbstläufer, denn der VfB wollte im letzten Heimspiel noch einmal für eine Überraschung sorgen.

Dennoch dominierten die Herren aus der Grafenstadt das Spiel von der ersten Minute an, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis endlich das erste Tor fallen sollte. In der zwölften Spielminute brachte Timo Wisomirski einen Nachschuss per Volley im Tor unter. Zufrieden ging es also in die erste Viertelpause, wo der MTV sich vorgenommen hatte, genauso weiterzumachen. Dieses Ziel war kurz gefährdet, denn Hüls holte einen Siebenmeter raus, den Fabian Braun allerdings souverän parierte. Auf der anderen Seite setzte René Kramhöller (22.) das 2:0 drauf.

René Kramhöller erzielt sechs Tore für den Moerser TV in Hüls

Die Moerser kamen etwas unkonzentriert aus der Halbzeitpause und kassierten den 1:2-Anschlusstreffer (34.), verstanden die Warnung aber sofort. René Kramhöller zerlegte das Schlusslicht nun fast im Alleingang und ließ seinem ersten Treffer noch weitere fünf (!) sehenswerte Tore folgen. Damit verließ der MTV-Stürmer das Feld in Hüls als Sechs-Tore-Mann.

Auf Platz fünf rangierend haben die Moerser am letzten Spieltag gegen Uhlenhorst alles in der eigenen Hand, um den Oberliga-Klassenerhalt zu schaffen.

MTV: Fabian Braun - Daniel Bongers, Paul Nacken, Kai Unterberg, Joel Schloms - Johnny Kruschka, Timo Wisomirski, Jannik Lahn, Tim Wagner - René Kramhöller, Kevin Altmicks, Piet Schilling, Niclas Garms, Dominik Oberreich, Fabian Hoppstock.

