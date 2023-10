Moerser SC zeigt sich auch ohne zwei Stammspieler verbessert

Moers. In der Volleyball-Regionalliga hat der Moerser SC die 0:3-Heimpleite gegen Post SV Bielefeld gut weggesteckt, wie der Auftritt in Iserlohn zeigte.

In der Sporthalle Almelo war es ungewohnt frisch. Es gab keine Musik, keinen Hallensprecher und nur wenige Zuschauer. Also nicht gerade ein Samstagabend für Volleyball-Regionalligist Moerser SC, um sich nach dem jüngsten 0:3 gegen Aufstiegsmitkonkurrent Post SV Bielefeld wieder sportlich wie emotional in die Erfolgsspur zu bringen. Und dennoch zeigte sich das Team von Trainer Hendrik Rieskamp beim letztlich souveränen 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) beim TuS Iserlohn verbessert.

Moerser SC ohne Wagner und Lenkeit

Einzig im zweiten Satz wurde es etwas spannend. „Da haben wir uns einige dumme Annahmefehler geleistet, und plötzlich stand es 21:21. Aber die Mannschaft hat den Satz dann doch noch ruhig nach Hause gebracht“, so Trainer Rieskamp. Der hatte den leicht erkrankten Luca Wagner geschont hatte und musste auf den beruflich verhinderten Mittelblocker Jan Lenkeit verzichten.

Einzig Iserlohns lettischer Außenangreifer Artjoms Vascenkovs bereitete den Gästen einige Probleme. Was Trainer Rieskamp letztlich aber nur recht war: „Wir müssen ja auch gefordert werden, um uns auf Strecke zu verbessern.“

Moerser SC am Samstag gegen den TSC Giesenbeck II

Der letztlich verdiente Sieg, bei dem Außenangreifer Yannick Kugel zum besten Spieler des Abend gekürt wurde, bedeutete das vierte 3:0 im fünften Spiel. „Da gibt es nichts zu nörgeln“, betont Coach Rieskamp, dessen Team hinter dem Meckenheimer SV weiter auf Tabellenplatz zwei liegt.

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Enni-Sportzentrum Rheinkamp) geht es mit einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des TSC Giesenbeck für den Moerser SC weiter.

