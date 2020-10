Der MSC, hier vorne am Netz mit (v. l.) Jonas Hoppe, Veit Bils und Felix Orthmann, ist in Braunschweig Favorit.

Volleyball Moerser SC will „Bruder Leichtfuß“ nicht mitspielen lassen

Moers. Moerser SC ist am Samstag beim Abstiegskandidaten USC Braunschweig in der Pflicht. Auch im November-Lockdown geht’s in der 2. Bundesliga weiter.

Volleyball-Zweitligist Moerser SC fährt mit einem klaren Auftrag nach Braunschweig: Am Samstag sollen ab 19.30 Uhr bei den stark schwächelnden USClern drei Punkte eingefahren werden. Nach dem Stolperer zum Saisonauftakt in Mondorf fuhr die Mannschaft von MSC-Trainer Hendrik Rieskamp drei Siege ein und möchte diesen Lauf fortsetzen.

Wie die jüngste Heimpartie gegen Essen wird auch dieses Match ein Geisterspiel ohne Zuschauer. Immerhin gilt die 2. Bundesliga nach jetzigem Stand als Profi-Sport und wird auch im November-Lockdown fortgeführt.

Drei Duelle gegen Braunschweig, drei MSC-Siege

Gegen Braunschweig hat der MSC bislang nur positive Ergebnisse erzielt: in der letzten Saison ein klarer Heimsieg für die Adler und in der Saison davor zwei Siege gegen eine Mannschaft, die damals abgestiegen war und nur in der 2. Bundesliga Nord bleiben durfte, weil niemand aus der Dritten Liga nach oben wollte.

Aus diesem schwachen Team hat sich noch Zuspieler Robin Gietzelt verabschiedet. Spektakuläre Neuzugänge sind nicht vermeldet, es gibt mit Antti Poikela (Finnland) aber einen neuen Trainer, der als Spielertrainer im Außenangriff fungiert.

Auch in dieser Saison hat die Mannschaft aus der Löwenstadt noch nichts „gerissen“: vier Spiele, vier Niederlagen, lediglich ein Punkt beim 2:3 gegen Essen. Wenn also der MSC mit seinen starken Ambitionen nach oben auf eine Mannschaft trifft, der das Wasser sportlich schon jetzt wieder bis zum Halse steht, kann das Ziel eigentlich nur „kurzer Prozess“ heißen. Allerdings muss auch diese Partie erst einmal absolviert werden.

Dies wird auch Rieskamp seinen Adlern sagen. Vor allem, weil der Coach gegen Bocholt und Essen Phasen im Spiel seiner Jungs gesehen hatte, die ihm so gar nicht gefielen. Bei hohen Führungen hat die Mannschaft mehrfach gezeigt, dass dann neben der Startsechs auch noch „Bruder Leichtfuß“ mitspielt. Und einen Gang tiefer gibt es schon mal eine unangenehme Fehlerserie.

MSC-Trainer Rieskamp: „Die Annahme ist eine Langzeitbaustelle“

Im Training hat Rieskamp noch einmal die Annahme akzentuiert. Da hat man, in der TV-Aufzeichnung gut zu sehen, sich für einen weit vorne stehenden Annahmeriegel entschieden, der gegnerische Floataufschläge mit der „Annahme oben“ entschärfen soll. Hier gibt es aber noch zu viele Annahmen, die nicht präzise ans Netz kommen und damit beim Zuspiel Optionen reduzieren.

„Wir sind spielerisch und technisch noch nicht da wo wir hinwollen, feilen weiter an kleinen Problemen“, so Rieskamp. „Die Annahme ist da eine Langzeitbaustelle – ohne das Thema unnötig dramatisieren zu wollen. Ich sehe auch im taktischen Bereich noch ganz bestimmte Problemzonen, möchte jetzt aber nicht alles ausplaudern.“

„Plaudern“ wollte der Trainer auch nicht über einen möglichen Einsatz von Zuspieler Lukas Salimi. Rieskamp: „Salimi arbeitet gut, ist immer eine Alternative. Aber wer anfängt, entscheidet sich nach dem Wochentraining und letztlich vor Spielbeginn.“