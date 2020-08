Moerser SC-Trainer Rieskamp: „Es wird langsam Zeit“

Vor 1000 Augenpaaren wie hier gegen Mitteldeutschland wird Jonas Hoppe in dieser Saison womöglich keinen Ball auflegen. Derzeit sind lediglich 300 Zuschauer in der Enni Halle zugelassen.

Moers. Volleyball-Zweitligist Moerser SC darf nur 300 Zuschauer in die Halle lassen. Die Hälfte der 275 Dauerkarten ist vergriffen.

Gut 1000 Zuschauer verfolgten in der vergangenen Saison, wie der Moerser SC in der 2. Volleyball-Bundesliga die Chemie Volleys Mitteldeutschland furios mit 3:1 aus der Halle des Enni Sportparks schmetterte. Wenn nach dem Saisonauftakt am 19. September (19.30 Uhr) beim TuS Mondorf dann am 27. September (16 Uhr) das erste Heimspiel der kommenden Spielzeit ansteht, werden höchstens 300 Anhänger der Adler das Geschehen vor Ort verfolgen können.

Die Corona-Auflagen machen es den Vereinen schwer, Aufwand und Nutzen noch in eine gerechtfertigte Relation zu setzen. Denn auch diese maximal 300 Zuschauer gibt es nur, wenn vorab ein Hygieneplan mit den örtlichen Behörden abgestimmt und genehmigt wurde.

Detaillierter Plan erarbeitet

Der Corona-Beauftragte des Moerser SC, Hans-Peter Heisig, hat in den letzten Wochen einen detaillierten Plan erarbeitet, in welchem peinlich genau auf Abstände, freie Auf- und Abgänge, strikte Trennung von Ein- und Ausgängen und weitere Einzelheiten geachtet wird.

Vorläufiges Ergebnis: der MSC kann in der kommenden Saison immerhin diese 300 Sitzplätze im Enni anbieten. Dabei sind 275 Plätze für Dauerkarten-Inhaber vorgesehen, 25 Plätze werden im Tagesverkauf für auswärtige Gäste erhältlich sein. Alle Plätze sind nummeriert und namentlich zugeordnet. Beim Erwerb einer Karte ist eine Rückgabe mit Kostenerstattung gewährleistet.

Während sich die Mannschaft intensiv auf die Saison vorbereitet, hat der MSC bereits mit dem Ticketing begonnen: vier Wochen vor dem Saisonbeginn sind 130 Dauerkarten (80 und 100 Euro) verkauft. Besonders attraktiv ist die mittlere Sektion (B) – hier wurden die meisten Reservierungen vorgenommen.

„Es wird jetzt langsam Zeit, dass sich Unentschlossene zum Kauf einer Karte entschließen. Wer darauf vertraut, am Sonntagnachmittag noch schnell eine Karte kaufen zu können, muss mit einer bitteren Enttäuschung rechnen“, sagt MSC-Trainer Hendrik Rieskamp.

Live-Stream in der Diskussion

Mehr Artikel zum Sport in Moers und Umland gibt es hierDer Moerser Coach hat bekanntlich als Saisonziel mit den Adlern den Aufstieg in die 1. Bundesliga ausgegeben und setzt seine Absichten entschlossen im Training um.

Immer noch nicht geklärt ist, ob die „bittere Enttäuschung“ der Fans, die keine Karte erworben haben, durch einen Live-Stream gemildert werden könnte. So werden gegenwärtig beim MSC Möglichkeiten diskutiert, wie man über die Sozialen Medien eine Übertragung anbieten könnte. Dafür sind auch sportdeutschland.tv sowie die Funke Medien Gruppe als Anbieter in der Diskussion.