Moerser SC: Saisonstart mit vier Auswärtsspielen und Pokal

Beim Moerser SC ein Punktegarant am Netz: Marvin Prolingheuer (rechts), hier beim Heimsieg in der vergangenen Saison gegen Jenne Hinrichsen vom Kieler TV.

Moers. Gleich viermal in den ersten fünf Spielen der neuen Saison 2021/22 in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord muss der Moerser SC auswärts antreten.

Für die Zweitliga-Volleyballer des Moerser SC ist bis Ende Juli Trainingspause. Während sich Marvin Prolingheuer und Kollegen körperlich ein wenig schonen, dürften sich die MSC-Cracks gedanklich schon einmal mit dem Spielplan für die neue Saison 2021/22 beschäftigen. Den gab die VBL am Montagnachmittag bekannt.

Nach dem Start am 11. September beim VC Bitterfeld-Wolfen stehen auch schon die beiden WVV-Pokalrunden auf dem Programm. Die bestehen aus den vier West-Zweitligisten TuS Mondorf, TuB Bocholt, VV Humann Essen und eben dem MSC. Der 26. September und der 10. Oktober dürfte wegen Pokalhalbfinale und -endspiel für die Moerser als Doppelspieltag neben der Zweiten Liga laufen.

Kurios: Der MSC könnte, wenn das Los es ungünstig meint, an beiden Terminen auf die angesetzten Zweitliga-Gegner Bocholt und Essen treffen und gegen beide Klubs an einem Wochenende zweimal spielen. „Vermutlich müssen wir auswärts antreten, da wir an beiden Terminen die Halle in Rheinkamp nicht haben“, gibt MSC-Teamleiter Hans-Peter Heisig zu bedenken.

Pokalauslosung für Moerser SC erst Mitte Juli

Die WVV-Pokalauslosung ist für Mitte Juli angesetzt. Sollte der MSC die Runde gewinnen, ginge es am 6. oder 7. November im DVV-Pokal mit einem Heimspiel gegen Bundesligist Powervolleys Düren weiter.

Zwölf Gegner für Moers

Hier die Zweitliga-Paarungen in der Übersicht: 11. September, 19 Uhr: VC Bitterfeld-Wolfen – MSC; 19. September, 16 Uhr: MSC – TV Baden; 25. September, 19 Uhr: TuB Bocholt – MSC;

9. Oktober, 19.30 Uhr: VV Humann Essen – MSC; 16. Oktober, 19.30 Uhr: USC Braunschweig – MSC; 30. Oktober, 18 Uhr: MSC – SV Warnemünde;

13. November, 18 Uhr: MSC – Kieler TV; 20. November, 18.30 Uhr: PSV Neustrelitz – MSC; 21. November, 16 Uhr: VCO Berlin – MSC; 28. November, 16 Uhr: MSC – FC Schüttorf 09;

Topduell bei Lindow-Gransee Anfang Dezember

5. Dezember, 16 Uhr: SV Lindow-Gransee – MSC; 11. Dezember, 18 Uhr: MSC – TuS Mondorf; 19. Dezember, 16 Uhr: MSC – Bitterfeld-Wolfen;

16. Januar 2022, 16 Uhr: Baden – MSC; 23. Januar, 16 Uhr: MSC – Bocholt; 29. Januar, 18 Uhr: MSC – Berlin; 30. Januar, 16 Uhr: MSC – Essen;

6. Februar, 16 Uhr: MSC – Braunschweig; 12. Februar, 18.30 Uhr: Warnemünde – MSC; 26. Februar, 20 Uhr: Kiel – MSC;

13. März, 16 Uhr: MSC – Neustrelitz; 27. März, 16 Uhr: Schüttorf – MSC;

10. April, 16 Uhr: MSC – Lindow-Gransee; 23. April, 19 Uhr: Mondorf – MSC.

