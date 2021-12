Moerser SC landet souverän zehnten Sieg im zehnten Spiel

Moers/Lindow. In der 2. Volleyball-Bundesliga hat der Moerser SC die Siegesserie beim SV Lindow-Gransee fortgesetzt. Samstagabend gelang ein ungefährdetes 3:0.

Der Ärger um den Corona bedingten Spielausfall der vergangenen Saison beim SV Lindow-Gransee war am Samstagabend bei den Protagonisten des Moerser SC vergessen. Der Tabellenzweite der 2. Volleyball-Bundesliga machte in der Dreifelderhalle mit dem Vorjahresmeister kurzen Prozess und setzte sich souverän mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:13) durch. Der MSC dürfte damit gestärkt ins Topspiel am kommenden Samstag (18 Uhr, Enni-Sportzentrum Rheinkamp) gegen den TuS Mondorf gehen.

Trainer Hendrik Rieskamp musste in Lindow bekanntlich auf Chris Carter und den verletzten Lukas Schattenberg verzichten. Dazu war Außenangreifer Felix Orthmann, ansonsten auch einer für die Start-Sechs, nur als Ersatzspieler aufgeboten. Die in Schwarz gedressten Moerser wurden trotzdem zügig ihrer Favoritenrolle gegen den Tabellenvorletzten gerecht.

Moerser SC spielt viel über die Mitte

Ein Aufschlagsserie von Ex-Lindow-Zuspieler Marcin Kapusniak im ersten Satz sorgte für eine 12:6-Führung. Die Gäste spielten viel über den Mittelblock mit Jan Breburda oder Maximilian Kersting. Aber auch Luca Wagner auf der Außenposition hatte seine gewinnbringenden Aktien im Spiel.

Lindow hatte im ersten Durchgang lediglich Diagonalspieler Felix Göbert entgegenzusetzen, so dass der Satz letztlich klar mit 25:16 an den MSC ging. Die grünen Füchse kamen anschließend besser in die Partie, führte bei der ersten technischen Auszeit sogar 8:6. Eine Aufschlagsalve von Luca Wagner wendete das Blatt. Lindow blieb bis zum 17:18 dran, verschlug dann aber drei Bälle in Serie. Der MSC nutzte das Momentum und machte den Durchgang nach 22 Minuten zu. Bei einem Schmetterball von Jannik Brentel unterlief Lindow ein Netzfehler, was ins 25:19 für Moers mündete.

Dominanter dritter Satz des Moerser SC

Danach war beim Meister der vergangenen Saison sichtbar der Zahn gezogen. Über 8:2 zog der MSC im dritten Satz scheinbar mühelos gegen einen unaufgeräumt wirkenden Gegner auf 14:3 davon. Eine erneute Auszeit von SVLG-Trainer Peter Schwarz konnte die Dominanz der Gäste nun nicht mehr brechen. MSC-Coach Rieskamp setzte mit Mateusz Maciejewicz dann auch seinen jungen zweiten Zuspieler ein, brachte dazu wieder Yannik Kugel aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

„Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben gut und souverän gespielt“, lobte Cheftrainer Rieskamp am Abend vor der Rückfahrt nach Moers.

MSC-Start-Sechs: Kersting, Wagner, Brentel, Breburda, Prolingheuer, Kapusniak; Libero: Illmer - eingewechselt: Maciejewicz, Kugel.

