Moerser SC kassiert Heimpleite im Topspiel gegen TuS Mondorf

Moers. Im Spitzenspiel der 2. Volleyball-Bundesliga kassierte der Moerser SC gegen neuen Spitzenreiter TuS Mondorf mit einem 0:3 die erste Saisonpleite.

In der 2. Volleyball-Bundesliga hat es den Moerser SC im elften Saisonspiel ausgerechnet gegen den neuen Tabellenführer TuS Mondorf erwischt. Das Team von Cheftrainer Hendrik Rieskamp zeigte vor 400 Zuschauern im Rheinkamper Enni-Sportzentrum im Topspiel eine schwache Leistung und verlor gegen die klar besseren Gäste verdient mit 0:3 (18:25, 18:25, 20:25). Mit der ersten Saisonniederlage ist der MSC damit wieder auf Platz zwei zurückgerutscht.

Das mit Spannung erwartete Treffen gestaltete sich unerwartet einseitig. Mondorf zog im ersten Satz schnell auf 17:11 davon, erlaubte sich kaum Fehler und hatte in Lennart Bevers einen exzellenten Libero, der die Moerser Punktversuche magisch anzuziehen schien. Auch Diagonalspieler Nils Becker gab dem MSC immer wieder Rätsel auf.

Schattenberg und Orthmann beim MSC nicht in Form

Coach Rieskamp reagierte im ersten Durchgang zügig, wechselte Luca Wagner und Maximilian Kersting gegen die zuletzt wegen Verletzung geschonten Lukas Schattenberg und Felix Orthmann. Doch die Maßnahme fruchtete keineswegs. Beide Außenangreifer agierten fehlerhaft und wirkten lange nicht so frisch und dynamisch wie gewohnt. Vor allem Schattenberg konnte sich kaum gewinnbringend ins Geschehen einschalten.

Der Moerser SC und Maximilian Kerstin (Mitte) waren am Samstagabend am Netz gegen TuS Mondorf selten erfolgreich. Foto: Juergen Sabarz

Besser wurde es im zweiten Satz auch nicht. Der MSC tat sich ungemein schwer, aus dem Spiel heraus eigene Punkte zu markieren. Bis zur zweiten technischen Auszeit bei einem 13:16-Rückstand waren es gerade deren drei. Auf der anderen Seite gab es Fehler in allen Bereichen. Selbst Zuspieler Marcin Kapusniak, bisher stets der verlässlichste Moerser auf dem Parkett, konnte kaum Impulse geben. Ein Aufschlagfehler des 32-jährigen Polen beendete denn auch den Durchgang zum 18:25.

Junger Zuspieler beim Moerser SC auf dem Feld

Ein Hauch von Spannung kam lediglich noch in der finalen Phase des dritten Satzes auf. Coach Rieskamp hatte bei einem hoffnungslosen 9:16 den 19-jährigen Mateusz Maciejewicz für Kapusniak als Zuspieler aufs Feld geschickt. Der Youngster machte seine Sache weitgehend gut, brachte Moers zumindest nochmal auf 19:21 heran. Ein Aufschlagfehler von Jannik Brentel, bis dahin mit Abstand bester MSC-Punktesammler im dritten Satz, schmerzte ebenso wie die anschließend verschlagenen Bälle von Luca Wagner und Marvin Prolingheuer. Gleich der erste Mondorfer Matchball saß dann zum 25:20.

Kommenden Sonntag: MSC gegen VC Bitterfeld-Wolfen

Der TuS führt nun die Zweitliga-Tabelle wieder mit drei Punkten Vorsprung an, der MSC hat allerdings das Nachholspiel beim PSV Neustrelitz noch in der Hinterhand und kann mit einem Sieg gleichziehen. Kommenden Sonntag (16 Uhr, Enni-Sportzentrum) steht gegen den VC Bitterfeld-Wolfen die letzte Partie in diesem Jahr für die Moerser auf dem Programm.

MSC-Start-6: Kersting, Wagner, Brentel, Breburda, Prolingheuer, Kapusniak – Libero: Illmer; eingewechselt: Schattenberg, Orthmann, Ihde, Maciejewicz.

