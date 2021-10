Moerser SC jubelt nach dem Pokalgewinn in Essen mit den Fans

Moers. Ein erfolgreiches Wochenende für Volleyball-Zweitligist Moerser SC: Der VV Humann Essen wird in der Liga und im WVV-Pokal geschlagen. Und jetzt?

Es hatte sich bereits am vergangenen Samstag abgezeichnet, dass die Adler vom Moerser SC am Sonntag beim Zweitligakonkurrenten VV Humann Essen den Pokal des Westdeutschen Volleyballverbandes (WVV) holen können. Im Meisterschaftsduell in der Essener Halle Wolfskuhle setzte sich das Moerser Team, wie berichtet, am Samstag bereits mit 3:0 durch. Am Sonntag im WVV-Pokalfinale stand am Ende das gleiche Ergebnis auf der Anzeigetafel. Wenn auch mit knapperen Satzständen. Doch der Derbysieg der Gäste aus Moers war zu keiner Zeit in Gefahr.

„Wir haben das konsequent runtergespielt“, blieb auch MSC-Trainer Hendrik Rieskamp nicht gänzlich unbeeindruckt von der Leistung seiner Mannschaft. Er sagt aber auch, dass es nach der souveränen Partie am Samstag nur einen Tag später nicht zwingend ein Selbstläufer war. „Da musst du erst mal den Kopf freibekommen.“ Allerdings schätzt der Adler-Coach die Gastgeber im Nachhinein in der aktuellen Verfassung auch nicht allzu stark ein. Beziehungsweise kennt Rieskamp die Stärken seines eigenen Teams ganz genau, und das, was er jedem Gegner entgegensetzen kann.

Ein breiter Kader – mit zum Teil recht jungen Spielern

„Wir haben einen breiten Kader – bei dem allerdings jeder auch genügend Spielpraxis haben muss“, blickt Rieskamp auf die noch recht junge Saison – mit zum Teil recht jungen Spielern. „Es bringt nichts, jemanden einzuwechseln, der die ganze Zeit nicht gespielt hat. Und dann wundern wir uns darüber, dass es nicht gut klappt.“ Das hat der Trainer in den beiden Partien allerdings gut gelöst, wobei er am Wochenende auch „nur“ den erkälteten Lukas Schattenberg auf Annahme/Außen ersetzen musste.

Der Gastgeber war nach eigenen Angaben erst Mitte September erstmals wieder in der Halle Wolfkuhle aufgelaufen. Der Hallenboden und die Corona-Pandemie hatten dafür gesorgt. Das die Essener aber dem MSC in irgendeiner Phase der beiden Spiele hätte gefährlich werden können, war nicht der Fall. Selbst als sie im Pokalspiel in den Sätzen zwei und drei zeitweise vorne lagen.

„Wir haben gesehen, wenn wir konzentriert spielen, dass der Gegner auch mal aufsteckt – wie am Samstag“, analysiert der Moerser Trainer das Meisterschaftsspiel rückblickend. Deshalb sei es aber am Sonntag auch enger geworden, weil der VV Humann versucht hatte, sich auf die Moerser einzustellen. Doch das klappte nicht. Dagegen konnte sich das Moerser Team mehr Selbstvertrauen holen. Nun blickt Hendrik Rieskamp bereits wieder nach vorne. Bei den kommenden Spielen spricht er von einem „Gradmesser“. Zumindest wenn es am Wochenende zum USC Braunschweig geht.

Am Wochenende Selbstvertrauen geholt

Die Gastgeber haben immerhin fast die gesamte vergangene Saison pausiert und sich danach mit dem polnischen Zuspieler Maksymilian Skowronek und dem US-amerikanischen Mittelblocker Wyatt Dimke verstärkt. Vor der Corona-Pandemie hatte Braunschweig den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben – nun ist es ein Platz unter die ersten Drei.

Nach Braunschweig kommt dann der SV Warnemünde nach Moers. Ebenfalls keine Laufkundschaft. Über das darauf folgende Spiel im DVV-Pokal gegen die Powervolleys Düren am 7. November will Rieskamp momentan aber noch gar nicht sprechen. Erst nach den beiden Meisterschaftsspielen.