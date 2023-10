Moerser SC ist für das Topmatch gegen Bielefeld gut gerüstet

Moers. In der Volleyball-Regionalliga geht der Moerser SC mit einem Geburtstagskind in das Topmatch am Samstagabend in Rheinkamp gegen Post SV Bielefeld.

Drei Spiele, drei 3:0-Siege. Viel besser hätte der Saisonstart für Volleyball-Regionalligist Moerser SC nicht laufen können. Und das Team von Trainer Hendrik Rieskamp dürfte auch deshalb mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das anstehende Topmatch gegen den letztjährigen Aufstiegsrundenkonkurrenten Post SV Bielefeld gehen. Der MSC wird am heutigen Samstag mit Spielbeginn um 18.30 Uhr im Enni-Sportpark in Bestbesetzung auflaufen.

Moerser SC: Zuspieler Fabio Bertea feierte 18. Geburtstag

Zu dieser zählt auch Startzuspieler Fabio Bertea, der kürzlich seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. „Fabio wird immer ruhiger und immer besser, das ist für uns natürlich wertvoll“, lobt Trainer Rieskamp auch mit Blick auf die drei bisherigen Leistungen in den Spielen in Coesfeld, gegen die Zweitvertretung des FC Junkersdorf aus Köln sowie beim MTV Köln.

Der MSC hat sich übrigens wegen der erreichten Volljährigkeit seines Zuspielers für Samstagabend etwas Besonderes einfallen lassen. Beim „Birthday Special“ werden die ersten 18 Zuschauer im Rheinkamper Enni-Sportpark zu einem Freigetränk eingeladen. Darüber hinaus werden der 30. und der 60. Zuschauer mit einem exklusiven MSC-Fanshirt beschenkt.

Moerser SC erwartet stimmungsvolles Regionalliga-Spiel gegen Bielefeld

Weil auch die Bielefelder Gäste einige Zuschauer mitbringen dürften, ist heute Abend mit einer stimmungsvollen Regionalliga-Partie zu rechnen. „Es wird für uns das bisher schwerste Spiel werden“, prophezeit Trainer Hendrik Rieskamp.

Der setzt dabei auch wieder auf seinen neuen Mittelblocker Jan Lenkeit. Der ehemalige Freudenberger hat sich im Team gut eingefunden und ist bislang in der Moerser Start-Sechs gesetzt. Auch der neue Universalspieler des MSC, Jasper Theviot, macht seine Sache bisher gut und war im zweiten Saisonspiel gegen den FCJ Köln II für den anderweitig gebrauchten Ex-Zweitligaspieler Andre Illmer als Libero im Einsatz.

