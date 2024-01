Moerser SC in Junkersdorf: Es geht um die Tabellenspitze

Will auch in Köln alles drei Punkte am Sonntag einsammelt: Trainer Hendrik Rieskamp vom Moerser SC

Moers In der Volleyball-Regionalliga ist Spitzenreiter Moerser SC am Sonntag beim FCJ Köln II in Junkersdorf zu Gast.

Nach einer etwas längeren Weihnachtspause steigt nun auch der Moerser SC wieder in die Volleyball-Regionalliga ein. Der Tabellenführer, der das für den 9. Januar angesetzte Auswärtsspiel in Freudenberg (2:3) bekanntlich schon im alten Jahr absolviert hatte, muss am Sonntag (16 Uhr) beim aktuellen Rangsiebten FCJ Köln II in Junkersdorf ran.

Trainer Hendrik Rieskamp hat seine komplette Formation beisammen und dürfte die vermeintlich beste Start-Sechs aufbieten. Nachdem bei den 3:0-Heimsiegen über die Schlusslichter SC Halle und SG Coesfeld ja Oliver Wachtel als Zuspieler große Spielanteile hatte, dürfte Rieskamp nun wieder auf Fabio Bertea setzen. Das Zuspieler-Talent war vor Weihnachten etwas kränklich unterwegs.

Für den Moerser SC steigt das nächste Heimspiel am 21. Januar

„Ich gehe davon aus, dass wir in Köln mehr gefordert werden als in den letzten beiden Heimspielen des alten Jahres“, betont Rieskamp. Im Hinspiel setzte sich der MSC zwar mit 3:0 durch, hatte aber in allen Sätzen gegen einen spielstarken Gegner so seine Probleme. Die Junkersdorfer siegten zuletzt dreimal in Serie, gaben aber in Coesfeld (3:1) und gegen Halle (3:2) Sätze ab.

Das nächste MSC-Heimspiel steigt übrigens am Sonntag, 21. Januar, um 17 Uhr im Enni-Sportpark gegen dem MTV Köln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region