Moerser SC in Bocholt: 18-jähriger Bils beißt sich durch

Moers. Volleyball-Zweitligist Moerser SC baut auch auf seine starken Youngster. Dazu zählt vor dem Auswärtsspiel in Bocholt am Samstag auch Veit Bils.

Vom Enni-Sportzentrum in Rheinkamp bis zur Euregio-Halle in Bocholt sind es knapp 60 Autokilometer. Für die benötigt man eine gute Stunde an Fahrzeit. Was im Amateurfußball bisweilen schon als kleine Weltreise betrachtet wird, geht in der 2. Volleyball-Bundesliga bequem als Derby durch. Die Fahrt ins Westmünsterland zum TuB Bocholt tritt der Moerser SC am kommenden Samstag (Spielbeginn: 19 Uhr) durchaus mit Selbstvertrauen an. Der 3:0-Heimerfolg über den TV Baden nahm nach dem unerwartet dürftigen 1:3-Start in Bonn gegen den TuS Mondorf erst einmal Druck vom Kessel.

Trotzdem sind sich Trainer Hendrik Rieskamp und seine Schützlinge natürlich darüber im Klaren, dass in Bocholt ein Sieg her sollte, will man das Ziel „oben mitspielen und sportlich möglichst aufsteigen“ ernsthaft im Auge behalten.

Einer, der die eingespielte und durchaus kampfstarke Bocholter Truppe gut kennt, ist Veit Bils. Der junge Mittelblocker – das Moerser Eigengewächs wurde im September 18 Jahre alt – hat sich mit einigen Volleyballern im Veilchen-Dress bereits auf Nachwuchsebene in der NRW-Liga oder auch im Beachvolleyball hitzige Netzduelle geliefert.

Moerser SC macht Fortschritte im Zuspiel

„Bocholt hatte keinen guten Start – die brauchen dringend Punkte. Wir haben gut trainiert, vor allem im Bereich Zuspielabstimmung kann man deutlich Fortschritte erkennen. Wir müssen mindestens eine Leistung wie die gegen den TV Baden abrufen“, betont Veit Bils.

Der Mittelblocker zählt vor dem dritten Pflichtspiel der Saison aktuell zur Stamm-Sechs beim MSC. „Veit hat Qualität, mit vollem Training wird er sich sportlich auch weiterentwickeln“, betont Trainer Hendrik Rieskamp, „es gibt natürlich noch Luft nach oben, aber Veit greift nun nach seinem Abitur im Training an und zeigt Biss.“

Das gilt sportlich auch für die beiden anderen 18-jährigen Youngster beim MSC, Moritz Liebisch und Zuspieler Lukas Salimi.

Letzterer hat seine Bänderdehnung mittlerweile auskuriert und könnte in Bocholt seine ersten Saisonminuten erhalten. Eine Zusage mag Trainer Rieskamp dafür freilich nicht geben. „Erstmal sehen, wie die Partie insgesamt so läuft.“

TuB Bocholt mit Libero mit Bundesliga-Erfahrung

Gegner TuB Bocholt ist nach zwei Auftaktniederlagen durchaus angeschlagen. Gerade das 1:3 im Heimspiel gegen den PSV Neustrelitz tat weh, auch wenn MSC-Coach Rieskamp den Aufsteiger aufgrund einiger Verstärkungen durchaus als Konkurrent für die Spitzengruppe ansieht. „Von uns war das gegen Neustrelitz jedenfalls eine enttäuschende Leistung, die ich nur als Arbeitsunfall werten kann“, betont TuS-Trainer Sebastian Lyczko.

Zu beachten bei den Bocholtern sind vor allem Libero Lennart Bevers, der schon in der Bundesliga für Solingen und Bottrop unterwegs war, sowie der slowenische Diagonalspieler Ziga Zupanc, der ebenfalls für Solingen vor vier Jahren in der VBL gespielt hat. „Ich rechne mit einem Fight, bei dem wir Geduld zeigen müssen, wenn es in die längeren Ballwechsel geht“, prophezeit MSC-Coach Rieskamp.