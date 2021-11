Volleyball Moerser SC im DVV-Pokal: „Mal sehen, was Düren so zulässt“

Moers. Im Vergleich mit dem Tabellenzweiten der 1. Bundesliga kann der Moerser SC befreit aufspielen. Besonders auf einen Dürener freuen sich die Fans.

Es gibt keinen Druck und keinerlei Unbehagen, nur Vorfreude. Und natürlich Neugier. Wie schlägt sich Volleyball-Zweitligist Moerser SV im Achtelfinale des DVV-Pokals zu Hause gegen einen Vertreter aus dem Oberhaus. „Mal sehen, was Düren so zulässt“, sagt ein entspannter MSC-Coach Hendrik Rieskamp vor dem interessanten Vergleich mit den „Powervolleys“ vom Nordrand der Eifel, der am Sonntag um 16 Uhr im Enni-Sportpark beginnt.

Mit Düren kommt nicht nur ein langjähriger, harter Konkurrent aus alten Bundesligazeiten, sondern auch ein aktuell sehr starkes Team aus der Eliteklasse. Die Gäste belegen derzeit den zweiten Platz – direkt hinter Meister Berlin. Mit den Berlinern lieferten sich die Dürener in den letzten Play-Offs absolut hochklassige Auseinandersetzungen.

Gespannt auf den „Tower“

Die „Powervolleys“ gehören also nicht nur zu den „Besten im Westen“, sie zählen auch zu den besten Teams der Republik. Eine ganze Reihe von Nationalspielern ist in Düren „an Land“ gegangen – dazu zählen nicht nur Zuspieler Tomas Kocian, Mittelblocker und Ex-Adler Tim Broshog und der „alte Haudegen“ Björn Andrae. Auch die jungen Talente Libero Moritz Eckardt, Diagonal Filip John und Außenangreifer Erik Rohrs vom VCO Berlin trugen schon den Adler auf der Brust.

Besonders auf Tim Broshog, Spitzname „Tower“, sind die Fans am Niederrhein gespannt. Broshog spielte sechs Jahre beim Moerser SC und entwickelte sich dort zum Nationalspieler. Nach dem Aus in Moers wechselte Broshog nach Düren und erlebte dort seinen „dritten Frühling“, wie er selbst sagt. „Das Spiel in Moers ist für mich natürlich ein besonderes Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine alte Wirkungsstätte“, so Broshog.

Schattenberg: „Wir brauchen die ganze Halle“

Nicht nur wegen des Ex-Adlers Broshog weiß MSC-Mannschaftsführer Lukas Schattenberg: „Düren ist schon sehr stark. Wir werden die ganze Halle brauchen, um eine Chance zu haben.“ Für den Moerser Spielmacher Marcin Kapusniak ist die Pokalpartie insofern eine reizvolle Angelegenheit, weil er seinem Landsmann, dem Dürener Trainer Rafal Murczkiewicz zeigen kann, warum das MSC-Team bislang in der Saison noch ungeschlagen geblieben ist, und er selbst bereits fünfmal die MVP-Plakette eingeheimst hat.

Vor vier Jahren gegen Frankfurt

Das letzte Pokalspiel auf hohem Niveau zeigten die „Adler“ übrigens fast auf den Tag genau vor vier Jahren, am 4. November 2018, als der Zweitligist in der Hauptrunde gegen die United Volleys Frankfurt antreten durften. Damals gab es nach gutem Spiel eine 1:3-Niederlage gegen das Team aus Frankfurt. Martin Schattenberg und Hendrik Rieskamp waren das verantwortliche Trainerteam.

Jede Menge Pokalerfahrung

Ansonsten kennt man beim Moerser SC die Situation im Pokal: Während der langen Zeit in der 1. Bundesliga durfte man auch immer wieder im nationalen Pokal und auch im internationalen Pokalgeschehen dabei sein. Gerne erinnern sie sich beim MSC an die beiden deutschen Pokalsiege in den Jahren 1991 und 1993. In guter Erinnerung ist auch der Sieg im europäischen CEV-Pokal 1990. 1993 war auch schon einmal Martin Schattenberg dabei – als „Co“ des damaligen Chefs Jürgen Wagner.

Rieskamp reizt der sportliche Vergleich enorm

Beim Moerser SC geht man in diesen Tagen mit bemerkenswerter Gelassenheit in den Pokalfight – sicher auch nach den vielen Erfahrungen, die man im Pokal bereits gesammelt hat. Der Druck, sich für das große Finale im März kommenden Jahres qualifizieren zu müssen, besteht sicher nicht. Für die aktuelle Mannschaft ist das Spiel am Sonntag aber eine ungemein reizvolle sportliche Aufgabe. Wie groß sind die Unterschiede zwischen dem starken Bundesligisten und dem ambitionierten Vertreter aus der 2. Bundesliga Nord? Welchen Einfluss werden Tagesform und Heimvorteil auf das spielerische Geschehen haben? Im Vordergrund steht ohne Wenn und Aber der sportliche Vergleich. „Wir sind in der Pokalhauptrunde, wir wollen so gut wie möglich spielen“, sagt Hendrik Rieskamp.

