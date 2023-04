Moerser SC holt gegen Rumeln und Kevelaer den Bezirkspokal

Moers. Volleyball-Regionalligist Moerser SC siegt im Bezirkspokal erst gegen den Rumelner TV, danach im Finale gegen den Kevelaerer SV jeweils mit 3:0.

Auch wenn der Moerser SC Anfang März 2013 noch im DVV-Pokalfinale in Halle an der Saale stand, war der Gewinn des Bezirkspokalfinales am Wochenende keine Selbstverständlichkeit. Hieß damals der Gegner Generali Haching, dem die Moerser Adler als Bundesligist vor zehn Jahren mit 2:3 (19:25, 25:23, 25:18, 22:25, 15:10) unterlegen waren, setzten sie sich diesmal als Regionalligist mit zwei 3:0-Siegen durch, feiern damit nicht nur den Pokalgewinn sondern auch den Einzug in den WVV-Pokal.

Im Halbfinale stand ein Derby an. Der Rumelner TV, nachgerückt, weil der ART Düsseldorf zuvor nicht berechtigte Spieler eingesetzt hatte und am Grünen Tisch die Segel streichen musste, wartete auf den MSC.

„Wir wollen hier 3:0 gewinnen“

Ohne den noch nicht wieder fitten Diagonalangreifer Lukas Lübke aber mit Fabio Leandro Bertea im Zuspiel, Yannick Kugel und Routinier Lukas Schattenberg auf den Außenposition, Jan Sowa und Tim Ihde im Mittelblock und Kapitän Gian Luca Wagner für Lübke auf der Diagonalen, sowie André Illmer als Libero, setzte sich Moers mit 25:19, 25:18 und 25:19 durch.

Im Finale wartete der Kevelaerer SV, vor dem Rieskamp seine Mannschaft gewarnt hatte: „Kevelaer ist ein super eingespieltes Team. Die werden heiß sein und um jeden Ball kämpfen. Trotzdem: Wir wollen hier 3:0 gewinnen.“ Und der Coach sollte Recht behalten.

„Kevelaer hat es uns richtig schwer gemacht“

„Kevelaer hat an den Satzanfängen immer alles gegeben und es uns dadurch richtig schwer gemacht“, so der Adler-Trainer nach dem 3:0-Sieg. Zuvor hatte der Gegner in ihrem Halbfinale den TB Osterfeld aus dem Wettbewerb geworfen. Doch gegen den Moerser SC war Endstation. Mit 25:17, 25:20 und 25:11 setzte sich die Rieskamp-Mannschaft klar durch.

„Wir haben es geschafft uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen“, jubelte nach dem Pokalerfolg Timo Moysig, der neben vielen anderen jungen Akteuren von Rieskamp weiter Spielanteile bekommen hat. „In der Saison sind wir nach einem guten Satz manchmal in ein Loch gefallen. Das war heute nicht so. Auch wenn wir mehrere Punkte in Folge kassiert haben, sind wir ruhig geblieben und konnten uns auf unsere Stärken verlassen.“

So fiel das Ende tatsächlich besser aus als vor zehn Jahren. Der Bezirkspokal steht nun in Moers.

>>>TEILNAHME AN DER RELEGATION IST MÖGLICH

Der Moerser SC bereitet sich nun auf eine mögliche Relegation Richtung 3. Liga vor. Die Deutsche Volleyball-Liga (DVL) muss nach der 0:3-Niederlage vom VV Humann Essen über Auf- und Abstieg aus der 2. Liga und der Regionalliga entscheiden. Essen ist Absteiger, womit Essen II nicht in die 3. Liga aufsteigen kann, da dort keine zwei Mannschaften eines Vereins spielen dürfen. Nachrücker MSC könnte in die Relegation einziehen.

