Moerser SC gewinnt das Topspiel-Drama gegen Kiel

Moers. Volleyball-Zweitligist Moerser SC besiegt im Verfolgerduell den Kieler TV, deren Spieler Peter Klaua sich im Sportpark schwer verletzt.

Was für ein Drama im Verfolgerduell und Topspiel der 2. Volleyball-Bundesliga: Am Ende siegte der gastgebende Moerser SC im Enni Sportpark mit 3:1 (21:25, 25:18, 26:24, 27:25) und überließ dem Kieler TV damit noch nicht einmal einen Zähler. Dabei hatte der Vizemeister die Hausherren im ersten Satz regelrecht vorgeführt. Schnell stand es 9:3, bis sich der Kieler Peter Klaua beim Stande von 22:15 für die Gäste schwer verletzte.

Die Szene sorgte für Ruhe bis Entsetzen in der Halle, eine 37-minütige Pause und ein Abtransport ins Krankenhaus waren die unmittelbaren Folgen. Klaua war bei der Landung umgeknickt und kugelte sich das Fußgelenk aus.

Bitter: Der Kieler Peter Klaua verletzte sich in Moers schwer und musste ins Krankenhaus. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Eine wahnsinnig schmerzhafte Erfahrung, die Mitgefühl von allen Seiten auslöste. Die schockierten Kieler, die ohnehin schon ohne drei Stammspieler angereist waren, berieten sich, ob sie überhaupt weiterspielen können. Sie taten es, aber nicht mehr so stark wie noch zu Beginn.

MSC-Trainer Hendrik Rieskamp: „Glückwunsch an Kiel“

„Glückwunsch an Kiel für eine sehr gute Vorstellung – das liegt mir doch am Herzen, so etwas in dieser besonderen Situation zu sagen“, so MSC-Trainer Hendrik Rieskamp. „Da sind wichtige Stammspieler ausgefallen – ich kenne aus eigenen Situationen, wie man da unter Druck gerät. Dann noch dieser Unfall. Unsere jungen Spieler haben heute viele richtige Entscheidungen getroffen. Wir werden aber eine sehr gründliche Nachschau machen – Kiel zwingt uns dazu.“

KTV-Coach Matthes Behlen meinte: „Der erste Satz war unglaublich, der beste in dieser Saison. Und was diese Mannschaft heute für eine Moral gezeigt hat – das war sensationell. Hut ab vor diesen Jungs! Im vierten Satz hat das Schiedsgericht zu unseren Ungunsten entschieden – neben dem Verletzungspech wurde uns die Chance auf einen zweiten Satzgewinn genommen.“

Moerser Adler „beißen“ sich rein ins Spiel

Rieskamp hatte sich für Marcin Kapusniak (Z) und Marvin Prolingheuer (D) auf der Diagonalachse entschieden, daneben Jannik Brentel und Felix Orthmann als Außenangreifer, Jan Breburda und Maximilian Kersting in der Mitte und André Illmer als „Ausputzer“.

So haben sie gespielt MSC: Brentel, Breburda, Carter, Ihde, Illmer, Kapusniak, Kersting, Maciejewicz, Orthmann, Prolingheuer, Schattenberg, Wagner. MVP Kiel: Peter Klaua. MVP Moers: Felix Orthmann. Zuschauer: 410.

Doch diese Formation wurde zu Beginn von den Nordlichtern „rund“ gespielt. Der Vizemeister zeigte seine alten Qualitäten: hervorragendes Stellungsspiel, glänzende Reflexe in der Abwehr und einen überragenden Spielmacher.

Moers hatte seine liebe Mühe, nahm dann aber den Kampf an und konnte vor allem über die Außenpositionen glänzen. Orthmann war im Topspiel eine Macht, Brentel agierte immer wieder mit neuem Mut, verwandelte auch den Matchball, und Chris Carter (für Prolingheuer) wurde nach kurzer „Gewöhnungsphase“ auf der Diagonalposition immer häufiger von Kapusniak in Szene gesetzt. Hinzu kam ein wenig Glück bei einer Schiedsgerichtentscheidung auf der Zielgeraden des vierten Satzes.

„Ein – auch abgesehen von der dramatischen Verletzung – komisches Spiel“, fand MSC-Co-Trainer Markus Pukownik. „Es war über weite Strecken kein wahnsinnig hohes Niveau, die kämpferischen Elemente überwogen. Wir haben drei ganz junge Akteure dabei und sie haben sich durchgebissen, um den Gegner nicht wegziehen zu lassen.“

Mit dem siebten Sieg im siebten Auftritt bleibt der MSC dem Primus Mondorf weiter auf den Fersen.

